PRESIDENCIA

Yamandú Orsi viajó a Bolivia este viernes, para la asunción del presidente electo Rodrigo Paz

El presidente de la República retornará a Uruguay en la noche del sábado, tras la ceremonia que se realizará en la ciudad de La Paz.

orsi-respuesta-lacalle-pou

El presidente Yamandú Orsi viajó a Bolivia este viernes, para participar el sábado de la asunción del presidente electo, Rodrigo Paz, en la ciudad de La Paz.

El mandatario despegó pasadas las 10:30 de la mañana en un vuelo del avión Hércules de la Fuerza Aérea Uruguaya (FAU) y regresará a Uruguay el sábado de noche, después de la ceremonia. El mandatario está acompañado por su edecán, según se indicó a Subrayado.

Paz es un economista de centroderecha de 58 años, hijo del expresidente Jaime Paz Zamora (1989-1993). Obtuvo el 54,96% de los votos válidos, más de 3,4 millones de sufragios, frente al 45,04% alcanzado por el exmandatario de derecha Jorge Quiroga, en el balotaje del 19 de octubre.

Con la asunción de Paz, Bolivia pondrá fin a una era de 20 años de gobiernos socialistas, primero con Evo Morales (2006-2019) y luego Luis Arce (2020-2025), del Movimiento al Socialismo. Este miércoles, Paz y el vicepresidente electo, Edman Lara, recibieron en la Casa de la Libertad de Sucre las credenciales por parte del Tribunal Supremo Electoral (TSE).

