Rector de Udelar se reunió con Orsi por presupuesto: "La posibilidad son las reasignaciones en el Senado", dijo Cancela

El rector de la Universidad de la República ( Udelar ), Héctor Cancela , se reunió este jueves con el presidente Yamandú Orsi en Torre Ejecutiva en reclamo de más recursos en el marco de la discusión del presupuesto quinquenal en el Parlamento.

Tras el encuentro, Cancela afirmó que fue una buena reunión de intercambio en la que se habló del desarrollo del país y del plan de desarrollo estratégico de la Udelar. "Pusimos bastante foco en lo que es el desarrollo en el interior", afirmó el rector.

Cancela procura avanzar en la consolidación del desarrollo universitario, asociado al desarrollo social y económico, y que desde la Udelar se pueda "contribuir a un país mejor".

Con respecto al presupuesto en sí, el rector indicó que hubo un intercambio, teniendo en cuenta lo adelantado por el Poder Ejecutivo que no habrá mensaje complementario con la asignación de más recursos a los ya dispuestos en el proyecto original del gobierno. "Quedó bien claro que en este momento la posibilidad son las reasignaciones en el Senado", sostuvo.

En la reunión con Orsi se trató además de la situación salarial de los docentes de los grados 1 y 2. "El presidente mostró sensibilidad hacia esa situación", afirmó Cancela y agregó: "nos queda claro que hay sí una visión respecto al problema salarial en los cargos más bajos de la universidad".

Cancela le planteó al presidente de la República la importancia de mantener el compromiso del 6+1% del Producto Interno Bruto (PIB) para la educación. El rector espera para este período de gobierno "un acercamiento real y no un retroceso en la asignación presupuestal". Además, reiteró la necesidad de un incremento de 52% en el presupuesto de la Udelar y que el proyecto aprobado en Diputados alcanzó el 2,8%.

Los puntos en los que enfatizó el rector por la falta de asignación presupuestal adicional están los cargos de técnicos, administrativos y de servicios, el mantenimiento edilicio y los salarios de los cargos más bajos.