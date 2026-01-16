RECIBÍ EL NEWSLETTER
CEREMONIA DESDE EL MEDIODÍA

Yamandú Orsi viaja el sábado a Asunción para la firma del acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea

Participarán el presidente anfitrión, Santiago Peña, se espera al argentino Javier Milei, además del mandatario uruguayo. También, estarán la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y el presidente del Consejo Europeo, António Costa.

Conferencia de prensa de Orsi en Presidencia.

Conferencia de prensa de Orsi en Presidencia. 

El presidente Yamandú Orsi viajará este sábado a las 8 de la mañana hacia Paraguay para la firma del acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea, que creará una de las mayores zonas de libre comercio del mundo.

La firma será en Asunción y se concretará luego de un intento de firma que no prosperó en diciembre. Participará el presidente anfitrión, Santiago Peña, Yamandú Orsi, y se espera que también acuda el argentino Javier Milei. La presencia del presidente brasileño no está confirmada.

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, viaja este viernes a Rio de Janeiro junto a António Costa, el presidente del Consejo Europeo, antes de volar rumbo a Asunción.

X: UTE
UTE advierte por estafa digital que utiliza la imagen del presidente Yamandú Orsi y de su presidenta, Andrea Cabrera

Los dos bloques juntos representan el 30% del PBI mundial y comprenden más de 700 millones de consumidores.

La Comisión Europea negocia desde 1999 este acuerdo con Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay, los miembros fundadores del Mercosur. Bruselas aprobó el acuerdo el viernes pasado.

"El sábado en Paraguay, escribiremos la historia. Vamos a firmar el acuerdo entre la Unión Europea y el Mercosur después de 25 años de negociaciones", afirmó von der Leyen.

La inminente firma es resistida por agricultores y ganaderos europeos que se movilizan en protestas contra el pacto. El sector agrícola europeo hace cortocircuito con industriales de Brasil y Argentina.

La ceremonia de firma comenzará el sábado a las 12:00 (hora local) en Paraguay, que ostenta la presidencia pro tempore del Mercosur.

