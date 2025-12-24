Yamandú Orsi se tomará vacaciones desde este sábado: pidió autorización para salir del país por siete días

El presidente de la República, Yamandú Orsi , pidió al Parlamento autorización para ausentarse del país entre el 27 de diciembre y el 3 de enero, con el objetivo de realizar un viaje al exterior junto a su familia para un descanso personal.

De acuerdo a lo establecido en la Constitución, las salidas del país del presidente de la República deben contar con la aprobación del Poder Legislativo, tanto en casos de viajes oficiales —como el reciente a la cumbre del Mercosur— como por licencias personales.

Durante los siete días de ausencia del mandatario, la titularidad del Poder Ejecutivo recaerá en la vicepresidenta Carolina Cosse . En tanto, la presidencia de la Cámara de Senadores será ejercida por la senadora Blanca Rodríguez.

Por otra parte, Orsi tiene previsto realizar otro viaje al exterior el 29 de enero, cuando irá a la China en una misión oficial. Allí mantendrá reuniones con el presidente Xi Jinping y con el presidente del Comité Permanente de la Asamblea Popular Nacional, Zhao Leji, máxima autoridad legislativa de ese país.

En esa instancia, el mandatario viajará acompañado por empresarios uruguayos, que participarán de reuniones de carácter comercial en el país asiático. El retorno al país está previsto para el 8 de febrero de 2026.