Gobierno analiza cambios al CPP sobre juicios abreviados: "Hay unas cosas aberrantes ahí en la LUC", dijo Orsi

El presidente Yamandú Orsi reconoció que el gobierno analiza derogar algunos artículos de la Ley de Urgente Consideración (LUC), impulsada y aprobada durante el gobierno de Luis Lacalle Pou.

En su momento, desde el Frente Amplio cuestionaron varios artículos, sin embargo, desde que la fuerza política asumió el gobierno, no derogó ninguno de ellos. "Las normas se derogan con otras normas", afirmó. "Hay unas cosas aberrantes ahí en la LUC que las debemos (derogar). Las tenemos que hacer", acotó el mandatario en una entrevista con el periodista Gabriel Pereira en Yunta Uy.

Entre esas reformas, Orsi apuntó al Código del Proceso Penal. "El tema de los (juicios) abreviados yo creo que es un problemón", aseguró. "Habría que ver si no se usa de manera exagerada a veces los abreviados", agregó.

El mandatario indicó que el análisis del CPP será global y no solo en relación a los procesos abreviados. "Caímos en un problema del uso medio... del abreviado y cuando vos no tenés recursos, salgo de esto", indicó.

