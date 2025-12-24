OSE aumenta 8,5% su tarifa a partir del próximo 1° de enero

OSE aumenta 8,5% su tarifa a partir del 1° de enero, con excepción de los hogares considerados socioeconómicamente vulnerables, donde se propone un aumento menor (4,8%).

Esta propuesta contempla, por un lado, la evolución de costos (4,8%) y, por otro, un adicional del 3,7% para corregir desequilibrios previos y financiar el importante plan de inversiones previsto por el organismo.

El porcentaje mencionado de 8,5% de aumento, representa para el 90 % de los hogares (que consumen hasta 15 m3 de agua por mes), un aumento en el entorno de $70 por mes en su factura. Y si además cuentan con servicio de saneamiento, en el interior del país, esto representa un aumento aproximado de $ 130 por mes.

Este aumento adicional del 3,7% no será aplicado a los usuarios considerados socioeconómicamente vulnerables, tales como beneficiarios del MIDES y Tarifa Social.

En estos casos el aumento será del entorno de $10 por mes para consumos de hasta 15m3 de agua. Y si además cuentan con servicio de saneamiento el aumento será de aproximadamente $ 21 por mes.

Las empresas públicas UTE y Antel también elaboraron sus respectivos informes con la proyección del aumento de tarifas a partir del primero de enero. Ahora el Poder Ejecutivo resolverá al respecto.