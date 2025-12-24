OSE aumenta 8,5% su tarifa a partir del 1° de enero, con excepción de los hogares considerados socioeconómicamente vulnerables, donde se propone un aumento menor (4,8%).
OSE aumenta 8,5% su tarifa a partir del próximo 1° de enero
El próximo 1° de enero habrá un ajuste en las tarifas públicas. Por este motivo los directorios de las empresas realizan sus respectivos informes para enviarle al Ejecutivo.
Esta propuesta contempla, por un lado, la evolución de costos (4,8%) y, por otro, un adicional del 3,7% para corregir desequilibrios previos y financiar el importante plan de inversiones previsto por el organismo.
El porcentaje mencionado de 8,5% de aumento, representa para el 90 % de los hogares (que consumen hasta 15 m3 de agua por mes), un aumento en el entorno de $70 por mes en su factura. Y si además cuentan con servicio de saneamiento, en el interior del país, esto representa un aumento aproximado de $ 130 por mes.
"Vivimos en una cámara de gas": decenas de denuncias por fuerte olor y contaminación en el arroyo Carrasco
Este aumento adicional del 3,7% no será aplicado a los usuarios considerados socioeconómicamente vulnerables, tales como beneficiarios del MIDES y Tarifa Social.
En estos casos el aumento será del entorno de $10 por mes para consumos de hasta 15m3 de agua. Y si además cuentan con servicio de saneamiento el aumento será de aproximadamente $ 21 por mes.
Las empresas públicas UTE y Antel también elaboraron sus respectivos informes con la proyección del aumento de tarifas a partir del primero de enero. Ahora el Poder Ejecutivo resolverá al respecto.
Dejá tu comentario