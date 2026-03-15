RECIBÍ EL NEWSLETTER
TORRE EJECUTIVA

Yamandú Orsi se reúne este lunes con el gabinete; ministro Negro presenta el Plan de Seguridad

El documento, que en principio será presentado formalmente el jueves 26 de marzo, sistematiza acciones en curso y otras a mediano plazo.

presidencia-torre-ejecutiva-rdeunión-orsi

El presidente Yamandú Orsi se reúne este lunes al mediodía en Torre Ejecutiva con su gabinete de seguridad, encabezado por el ministro Carlos Negro.

El jerarca presentará el Plan de Seguridad que elaboró el Ministerio del Interior.

El plan fue anunciado por el presidente en su mensaje ante la Asamblea General el pasado 2 de marzo.

Foto: Subrayado.
Seguí leyendo

Orsi se propone como fecha límite febrero de 2027 para concretar su viaje a Japón junto a empresarios

El documento, que en principio será presentado formalmente el jueves 26 de marzo, sistematiza acciones en curso y otras a mediano plazo.

Desde la oposición se ha cuestionado al gobierno por no haber presentado todavía el material que consta de más de 100 medidas.

Fuentes políticas dijeron a Subrayado que el plan involucra a diferentes ministerios, como el Mides, ASSE, Vivienda, Defensa y ANEP.

Un ejemplo de la coordinación supone la construcción de dos nuevas cárceles de máxima seguridad en predios del Ministerio de Defensa.

Temas de la nota

Lo más visto

video
GOBIERNO DE BOLIVIA

Avionetas, vehículos, drogas, armas e inmuebles: calculan en más de USD 15 millones incautaciones vinculadas a Marset
SINIESTRO FATAL

Mujer murió y dos personas resultaron heridas tras caída de vehículo desde las barrancas de Arazatí, en San José
KILÓMETRO 18

Dos fallecidos y un lesionado es el resultado de un siniestro de tránsito en ruta 107, Canelones
SAAVEDRA EN CENTRO DE BVAR. ARTIGAS Y CUFRÉ

Presidente del INISA afirmó que toma de rehenes fue protagonizada por "dos adolescentes delincuentes de poca monta"
socios comerciales de ee.uu.

Estados Unidos investiga a Uruguay y otras 59 economías sobre bienes producidos con trabajo forzoso

Te puede interesar

Falleció una niña por meningitis; pertenecía a la Escuela 182 de Flor de Maroñas
CONFIRMÓ ANEP

Falleció una niña por meningitis; pertenecía a la Escuela 182 de Flor de Maroñas
Inf Central-Facebook
CASTILLOS-ROCHA

Tragedia en Castillos: participaba de un entrenamiento en moto, sufrió un accidente y falleció al llegar al hospital
MORA-Contenidos
SINIESTRO FATAL

Mujer murió y dos personas resultaron heridas tras caída de vehículo desde las barrancas de Arazatí, en San José

Dejá tu comentario