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DATOS DEL INSTITUTO DE ESTADÍSTICA

Encuesta del INE: 40% se siente inseguro o muy inseguro al caminar por su barrio de noche

El informe de "Percepción de seguridad y victimización" señala que la inseguridad crece en Montevideo y que el barrio con mayor proporción es Malvín Norte.

Foto: FocoUy.

Foto: FocoUy.

El Instituto Nacional de Estadística (INE) difundió encuesta sobre “Percepción de seguridad y victimización” del año 2025, según el cual el 40% se siente inseguro o muy inseguro al caminar de noche por su barrio, con prevalencia en Montevideo sobre el interior del país. Hubo unos 60 mil eventos de victimización mensuales a lo largo del año pasado en todo el territorio.

En Montevideo, un 57,8% se siente inseguro o muy inseguro en esa circunstancia, mientras que en el interior del país, en localidades con más de 5000 habitantes, ese porcentaje desciende a 33,1% y en lugares más pequeños, a 15,2%.

También se discierne por género y las mujeres se sienten más inseguras que los hombres, con un 49% frente a 30,3%.

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La diferencia por barrios en la capital del país también está detallada en el informe y Malvín Norte es la zona con mayor proporción de inseguridad.

inseguridad

Respecto a los considerados "eventos de victimización" (robos, estafas), el promedio mensual del año 2025 fue 59.800 en todo el país. 40.300 fueron robos y 19.500 estafas. Los robos son más en Montevideo, mientras que las estafas se registran mayormente en el interior del país.

Si se compara el segundo semestre de 2025 con el mismo período de 2024, las cifras "sugieren una percepción de seguridad estable y una tendencia decreciente de la incidencia y la prevalencia de victimización".

En el segundo semestre de 2024, 34,4% se sentían inseguros de caminar por sus barrios de noche, mientras que 7,5 muy inseguros. En 2025, es 34,4% y 5,8% respectivamente.

El porcentaje de eventos registrados:

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El informe completo:

Informe sobre percepción de seguridad y victimización

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