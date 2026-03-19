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POR EL COSQUÍN ROCK DEL SÁBADO

Desde este jueves y hasta el domingo hay cortes y desvíos de tránsito en la rambla de Punta Carretas

Desde la noche del jueves se corta el tránsito hacia el Centro, y el viernes se corta en el sentido de salida, hacia el este. Mirá el detalle de la zona afectada y el servicio de ómnibus el día del concierto.

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La Intendencia de Montevideo informa que desde este jueves de noche, a la hora 21, se cortará la circulación en la rambla, desde Tabaré hasta Sarmiento, en sentido hacia el Centro.

En tanto, el viernes 20, desde las 6 de la mañana, se sumará el corte en la senda sur de salida, hacia el este, en el mismo tramo.

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Ambos cortes se mantendrán hasta la hora 20 del domingo, cuando se prevé que finalicen las tareas de desarme de escenarios y estructuras.

La Intendencia dispuso que inspectores de tránsito controlen la zona a fin de ordenar la circulación y fiscalizar el correcto estacionamiento de vehículos.

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El día del festival, sábado 21, habrá un servicio especial de ómnibus a la salida desde la terminal de Punta Carretas (rambla y Bulevar Artigas) y desde una terminal especial ubicada en el Parque Rodó, sobre la calle Cachón.

Desde la terminal de Punta Carretas partirán las líneas habituales:

17 (Casabó)

76 (Terminal del Cerro)

117 (Plaza Independencia/Ciudad Vieja)

192 (Manga)

328 (Mendoza e Instrucciones)

405 (Peñarol)

582 (Peñarol)

DM1 (Zonamérica)

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