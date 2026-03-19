Desde este jueves y hasta el domingo hay cortes y desvíos de tránsito en la rambla de Punta Carretas por el festival Cosquín Rock del sábado 21 en el predio frente al Club de Golf.

La Intendencia de Montevideo informa que desde este jueves de noche, a la hora 21, se cortará la circulación en la rambla, desde Tabaré hasta Sarmiento, en sentido hacia el Centro.

En tanto, el viernes 20, desde las 6 de la mañana, se sumará el corte en la senda sur de salida, hacia el este, en el mismo tramo.

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Ambos cortes se mantendrán hasta la hora 20 del domingo, cuando se prevé que finalicen las tareas de desarme de escenarios y estructuras.

La Intendencia dispuso que inspectores de tránsito controlen la zona a fin de ordenar la circulación y fiscalizar el correcto estacionamiento de vehículos.

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El día del festival, sábado 21, habrá un servicio especial de ómnibus a la salida desde la terminal de Punta Carretas (rambla y Bulevar Artigas) y desde una terminal especial ubicada en el Parque Rodó, sobre la calle Cachón.

Desde la terminal de Punta Carretas partirán las líneas habituales:

17 (Casabó)

76 (Terminal del Cerro)

117 (Plaza Independencia/Ciudad Vieja)

192 (Manga)

328 (Mendoza e Instrucciones)

405 (Peñarol)

582 (Peñarol)

DM1 (Zonamérica)