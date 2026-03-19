Desde este jueves y hasta el domingo hay cortes y desvíos de tránsito en la rambla de Punta Carretas por el festival Cosquín Rock del sábado 21 en el predio frente al Club de Golf.
Desde este jueves y hasta el domingo hay cortes y desvíos de tránsito en la rambla de Punta Carretas
Desde la noche del jueves se corta el tránsito hacia el Centro, y el viernes se corta en el sentido de salida, hacia el este. Mirá el detalle de la zona afectada y el servicio de ómnibus el día del concierto.
La Intendencia de Montevideo informa que desde este jueves de noche, a la hora 21, se cortará la circulación en la rambla, desde Tabaré hasta Sarmiento, en sentido hacia el Centro.
En tanto, el viernes 20, desde las 6 de la mañana, se sumará el corte en la senda sur de salida, hacia el este, en el mismo tramo.
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Ambos cortes se mantendrán hasta la hora 20 del domingo, cuando se prevé que finalicen las tareas de desarme de escenarios y estructuras.
La Intendencia dispuso que inspectores de tránsito controlen la zona a fin de ordenar la circulación y fiscalizar el correcto estacionamiento de vehículos.
El día del festival, sábado 21, habrá un servicio especial de ómnibus a la salida desde la terminal de Punta Carretas (rambla y Bulevar Artigas) y desde una terminal especial ubicada en el Parque Rodó, sobre la calle Cachón.
Desde la terminal de Punta Carretas partirán las líneas habituales:
17 (Casabó)
76 (Terminal del Cerro)
117 (Plaza Independencia/Ciudad Vieja)
192 (Manga)
328 (Mendoza e Instrucciones)
405 (Peñarol)
582 (Peñarol)
DM1 (Zonamérica)
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