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PROCESOS ABREVIADOS

Nueve personas condenados por más de 74 estafas en plataformas digitales por más de 450.000 pesos

Fueron imputadas por estafa a penas que dan desde los 8 a los 24 meses de prisión. Las condenas se suman a las de otras cinco personas la semana pasada por estafa y receptación.

internet estafa

Cinco hombres y cuatro mujeres fueron condenados en procesos abreviados por decenas de delitos de estafa cometidos a través de plataformas digitales.

Los estafadores ofrecían diversos productos, como ropa, muebles, celulares, electrónica y calzados, en tiendas en línea falsas mediante redes sociales y a precios menores que los del mercado. Las víctimas pagaban los artículos, pero no los recibían y los responsables de la maniobra cortaban todo tipo de comunicación con los clientes.

La investigación de la Dirección General de Lucha contra el Crimen Organizado e Interpol detectó más 74 estafas en todo el país desde noviembre de 2024 por más de 450.000 dólares. También se incautó un vehículo comprado con el dinero de las estafas.

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La Fiscalía de Libertad de 2° turno logró la condena de las nueve personas por estafa a penas que dan desde los 8 a los 24 meses de prisión. Estas condenas se suman a las de otras cinco personas la semana pasada por estafa y receptación a penas de 10 meses de libertad a prueba y 10 meses de prisión, según el caso.

Desde la Fiscalía, se realizó una exhortación a las personas a extremar las precauciones al realizar compras por internet, operar a través de plataformas y comercios verificados, y evitar transacciones que no tengan garantías suficientes. En caso de ser víctima, se recomienda denunciar lo ocurrido.

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