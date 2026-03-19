Nueve personas condenados por más de 74 estafas en plataformas digitales por más de 450.000 pesos

Cinco hombres y cuatro mujeres fueron condenados en procesos abreviados por decenas de delitos de estafa cometidos a través de plataformas digitales.

Los estafadores ofrecían diversos productos, como ropa, muebles, celulares, electrónica y calzados, en tiendas en línea falsas mediante redes sociales y a precios menores que los del mercado. Las víctimas pagaban los artículos, pero no los recibían y los responsables de la maniobra cortaban todo tipo de comunicación con los clientes.

La investigación de la Dirección General de Lucha contra el Crimen Organizado e Interpol detectó más 74 estafas en todo el país desde noviembre de 2024 por más de 450.000 dólares. También se incautó un vehículo comprado con el dinero de las estafas.

Seguí leyendo Prisión preventiva por 180 días para el hombre que asesinó a su expareja en presencia de sus hijos en Artigas

La Fiscalía de Libertad de 2° turno logró la condena de las nueve personas por estafa a penas que dan desde los 8 a los 24 meses de prisión. Estas condenas se suman a las de otras cinco personas la semana pasada por estafa y receptación a penas de 10 meses de libertad a prueba y 10 meses de prisión, según el caso.

Desde la Fiscalía, se realizó una exhortación a las personas a extremar las precauciones al realizar compras por internet, operar a través de plataformas y comercios verificados, y evitar transacciones que no tengan garantías suficientes. En caso de ser víctima, se recomienda denunciar lo ocurrido.