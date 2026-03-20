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REUNIÓN DE NEGRO Y SAAVEDRA

Gobierno crea comisión que buscará que mayores de 18 años que hayan estado en la cárcel "no vuelvan o pasen a Inisa"

Hubo una reunión entre Ministerio del Interior, Inisa y jurídica de Presidencia para analizar las alternativas y crear una normativa tras incidentes del sábado.

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El ministro del Interior, Carlos Negro, recibió este viernes a autoridades de Inisa e integrantes de prosecretaría de Presidencia para analizar posible normativa que eviten que delincuentes mayores de 18 años estén en centros para adolescentes.

"Va a ser una propuesta que intenta subsanar algunas dificultades que estamos teniendo como país", dijo Jaime Saavedra, presidente del Inisa. El sábado pasado hubo incidentes dentro del centro Cufré, protagonizado por dos mayores edad que están internados.

"Un comportamiento muy, muy complicado de dos mayores de edad en un centro que tiene 16 chiquilines, 14 de los cuales se habían comportado fantásticamente bien", aseguró Saavedra.

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Se trabajará en una comisión integrada por las instituciones reunidas este viernes.

El ministro explicó que "el objetivo es evitar que las personas mayores de edad que están cumpliendo penas, condenas o preventivas en centros de reclusión para adultos, cárceles, vuelvan a Inisa o pasen a Inisa, porque dificulta mucho lo que son las medidas educativas que tienen los adolescentes en los centros de Inisa". Hay casos en los que jóvenes internos se fugan, cometen delitos siendo mayores, van a prisión preventiva o por condena a la cárcel y tras eso retornan a Inisa para terminar de cumplir sus medidas socioeducativas.

Los cambios que se buscan es a través de leyes. "Sería la mejor" respuesta, aseguró Negro.

"Son muy pocas las personas que están en estas circunstancias, no obstante lo cual son situaciones muy sensibles, porque ocasionan inconvenientes muy graves en los centros de Inisa", resaltó.

“La solución normativa nunca es sencilla porque implica el pasaje por el Parlamento. El acuerdo político de los diferentes sectores para que esto cristalice de proyecto a ley. Pero creemos que es una solución de tipo legal bastante fácil o de acordar con los otros partidos”, dijo.

Negro señaló que no analizó la propuesta del Partido Nacional todavía. De todos modos recordó que lo que se acuerde tendrá que adecuarse a la Constitución y también con convenios internacionales.

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