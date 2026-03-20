Meteorología emitió advertencia que rige desde la hora 04.00 y hasta las 07.00 por tormentas puntualmente fuertes y lluvias abundantes

El fenómeno que comienza a la hora 04.00 se extiende hasta las 07.00, según indicó el organismo oficial.

"Actividad pre-frontal comienza a afectar el país, generando tormentas algunas puntualmente fuertes. Cabe destacar que en zonas de tormentas se podrán registrar lluvias abundantes en cortos períodos, ocasional caída de granizo, intensa actividad eléctrica y rachas de vientos fuertes", agrega el comunicado.

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Las principales localidades son:

Colonia: Todo el departamento.

Durazno: Baygorria y Feliciano.

Flores: Andresito, Cerro Colorado, Ismael Cortinas, Juan José Castro, La Casilla y Trinidad.

Paysandú: Beisso, Casa Blanca, Cerro Chato, Chacras de Paysandú, Chapicuy, Colonia Nuevo Paysandú, Constancia, Esperanza, Gallinal, Guayabos, Guichón, Lorenzo Geyres, Orgoroso, Paysandú, Piedras Coloradas, Porvenir, Quebracho y Termas de Guaviyú.

Río Negro: Algorta, Bellaco, El Ombú, Fray Bentos, Gartental, General Borges, Grecco, Los Arrayanes, Menafra, Nuevo Berlín, Paso de los mellizos, Sarandí de Navarro, Tres Quintas, Villa María y Young.

Salto: Albisu, Campo de Todos, Colonia 18 de Julio, Colonia Itapebí, Constitución, Garibaldi, Itapebí, Salto, San Antonio, Saucedo y Termas del Daymán.

San José: Ecilda Paullier, Juan Soler, Kiyú-Ordeig, Libertad, Mal Abrigo, Puntas de Valdez, Rafael Perazza, San José de Mayo y Villa María.

Soriano: Todo el departamento.