El presidente Yamandú Orsi llegó este viernes de tarde a Bogotá, Colombia, para participar el sábado de la décima cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac).
Yamandú Orsi llegó a Colombia para la reunión de la Celac y se reúne con Gustavo Petro
El presidente Yamandú Orsi llegó este viernes de tarde a Colombia, donde el sábado asumirá la presidencia rotativa de la Celac. Fue recibido por la vicepresidenta Francia Márquez y luego se reúne con el presidente Gustavo Petro.
En su arribo a Colombia, Orsi fue recibido por la vicepresidenta Francia Márquez (foto), y este mismo viernes se reunirá con su par colombiano Gustavo Petro, a la hora 18 (local) 20 de Uruguay.
Orsi asumirá el sábado la presidencia rotativa de la Celac, y como tal promoverá un acuerdo entre los países que la integran para tener políticas comunes en temas que preocupan a la región, según adelantó esta semana en declaraciones a la prensa.
Orsi dijo que no enviará venia de Ferrero y sostuvo que "esto no se arregla con un papel y menos con un manoseo"
Entre esos temas mencionó el narcotráfico y el crimen organizado, la pobreza y la situación económica.
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