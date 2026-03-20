Yamandú Orsi llegó a Colombia para la reunión de la Celac y se reúne con Gustavo Petro

Orsi con Francia Márquez. Foto: Presidencia de Uruguay.

El presidente Yamandú Orsi llegó este viernes de tarde a Bogotá, Colombia, para participar el sábado de la décima cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac).

En su arribo a Colombia, Orsi fue recibido por la vicepresidenta Francia Márquez (foto), y este mismo viernes se reunirá con su par colombiano Gustavo Petro, a la hora 18 (local) 20 de Uruguay.

Orsi asumirá el sábado la presidencia rotativa de la Celac, y como tal promoverá un acuerdo entre los países que la integran para tener políticas comunes en temas que preocupan a la región, según adelantó esta semana en declaraciones a la prensa.

Entre esos temas mencionó el narcotráfico y el crimen organizado, la pobreza y la situación económica.

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