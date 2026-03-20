Comienza el otoño: Nubel Cisneros prevé calor, pocas lluvias y temperaturas por encima de lo normal hasta mayo

Este viernes a las 11:46 comienza el otoño y, según indicó el meteorólogo de Subrayado, Nubel Cisneros , la primera parte de la estación se comportará como una “extensión del verano”, con temperaturas por encima de lo normal que se mantendrán hasta mayo.

Cisneros advirtió que las estaciones “pasan desapercibidas” —por estar poco marcadas— y que el verano se extenderá durante las próximas semanas. Además, señaló que ha habido poca humedad y que la sequía continuará a lo largo del otoño.

“Las lluvias seguirán siendo escasas, no se prevén lluvias demasiadas importantes para los próximos meses”, afirmó el meteorólogo en declaraciones al programa Arriba gente de Canal 10.

De todos modos, para este fin de semana y el lunes se espera inestabilidad por el cambio de estación. Las lluvias comenzarán en la noche de este viernes y continuarán durante la madrugada y hasta el mediodía del sábado, señaló Cisneros. Luego mejorará desde la tarde del sábado por unas 24 horas, antes de que vuelva la inestabilidad en el resto del territorio.

Cisneros indicó además que en el fin de semana se prevén lluvias beneficiosas en la cuenca del río Santa Lucía.