Casinos llama a concurso para el ingreso de 33 cargos de fiscalizador con sueldos de hasta 120.000 pesos

La Dirección General de Casinos tiene vigente un llamado laboral a concurso público y abierto para el ingreso de 33 cargos de fiscalizador de casinos para las salas de juego ubicadas en los departamentos de Montevideo y Canelones. Son 30 cargos para la capital y los otros tres para Canelones.

Las funciones a desarrollar son de fiscalización en salas de juego, cajero, de apoyo, anfitrión o atención al público en régimen de polifuncionalidad.

La remuneración tiene un salario nominal fijo de 26.682 pesos y un componente variable de 87.952 pesos para los cargos de Montevideo y de 93.356 pesos para Canelones, asociado a la participación en las utilidades de juego obtenidas por la Dirección General de Casinos y por el establecimiento al que fue asignado el postulante.

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La carga es de 48 horas semanales y el régimen es de un día de descanso cada cinco de actividad. La modalidad no incluye los feriados no laborables, que son los únicos días en los que las salas están cerradas.

El ingreso a la función es por un período de prueba de 12 meses. Una vez transcurrido ese plazo y luego de una evaluación, el funcionario quedará asignado de forma definitiva en el cargo presupuestal.

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