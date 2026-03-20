RECIBÍ EL NEWSLETTER
LLAMADO LABORAL

Casinos llama a concurso para el ingreso de 33 cargos de fiscalizador con sueldos de hasta 120.000 pesos

Las funciones a desarrollar son de fiscalización en salas de juego, cajero, de apoyo, anfitrión o atención al público en régimen de polifuncionalidad en salas de Montevideo y Canelones.

casino-parque-hotel-máquinas

La Dirección General de Casinos tiene vigente un llamado laboral a concurso público y abierto para el ingreso de 33 cargos de fiscalizador de casinos para las salas de juego ubicadas en los departamentos de Montevideo y Canelones. Son 30 cargos para la capital y los otros tres para Canelones.

Las funciones a desarrollar son de fiscalización en salas de juego, cajero, de apoyo, anfitrión o atención al público en régimen de polifuncionalidad.

La remuneración tiene un salario nominal fijo de 26.682 pesos y un componente variable de 87.952 pesos para los cargos de Montevideo y de 93.356 pesos para Canelones, asociado a la participación en las utilidades de juego obtenidas por la Dirección General de Casinos y por el establecimiento al que fue asignado el postulante.

comienza el otono: nubel preve calor, pocas lluvias y temperaturas por encima de lo normal hasta mayo
Seguí leyendo

Comienza el otoño: Nubel prevé calor, pocas lluvias y temperaturas por encima de lo normal hasta mayo

La carga es de 48 horas semanales y el régimen es de un día de descanso cada cinco de actividad. La modalidad no incluye los feriados no laborables, que son los únicos días en los que las salas están cerradas.

El ingreso a la función es por un período de prueba de 12 meses. Una vez transcurrido ese plazo y luego de una evaluación, el funcionario quedará asignado de forma definitiva en el cargo presupuestal.

Acceda aquí a detalles del llamado laboral.

Temas de la nota

Lo más visto

video
CRONOGRAMA

BPS adelanta el pago de jubilaciones y pensiones de abril a partir del 30 de marzo por Semana de Turismo
DURAZNO

Niña de 11 años murió electrocutada por cables de una columna caída en su camino a la escuela
POR EL COSQUÍN ROCK DEL SÁBADO

Desde este jueves y hasta el domingo hay cortes y desvíos de tránsito en la rambla de Punta Carretas, los detalles
EL INFORME DE NUBEL CISNEROS

Nubel Cisneros: sigue el calor de tarde y el sábado desmejora con tormentas y lluvias
POR CUESTIONES DE SEGURIDAD

Dos empresas de ómnibus prohíben traslado en bodegas de bicicletas y monopatines con baterías de litio

Te puede interesar

Carolina Cosse, presidenta en ejercicio. video
Presidenta en ejercicio

"No bajar al barro": Cosse habló del debate en el Parlamento y dijo que políticos deben "dar el ejemplo"
Oddone, ministro de Economía, en nota con Subrayado. 
MEF A LA DIARIA

Oddone: "Estamos evaluando" una "revisión" de las metas fiscales, que podrá ser con postergación de gasto público
Foto: Carolina Cosse en X. 
este viernes

Orsi viaja a Colombia para la cumbre de la Celac y Cosse asumió la Presidencia

Dejá tu comentario