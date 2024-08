Yamandú Orsi respondió al presidente Lacalle Pou: "Empezó la campaña del presidente"

En un almuerzo organizado por la Unión de Exportadores, el mandatario hizo alusión a Orsi, aunque sin nombrarlo expresó: “Cuando iba a dar un examen y me hacía la rata era porque me había rifado casi todas las bolillas”. Lacalle Pou referenció así a la decisión del comando de campaña del frenteamplista de no participar en eventos en lo que haya más de un candidato de la coalición de gobierno.