BARRIO COLÓN

Yamandú Orsi recorrió Nordex este jueves; la planta sufrió un incendio en julio y trabaja en la reconstrucción

El presidente de la República estuvo acompañado por los ministros de Trabajo, Juan Castillo, e Industria, Fernanda Cardona.

orsi-nordex-1

El presidente Yamandú Orsi realizó una recorrida por la planta Nordex, en la zona de Colón, en Montevideo.

El mandatario llegó acompañado del ministro de Trabajo, Juan Castillo, y también de la ministra de Industria Fernanda Cardona.

La fábrica, que se dedica al ensamblado de vehículos, sufrió un incendio de gran magnitud en julio de este año, por lo que continúa en trabajos de reconstrucción mientras que parte de la planta se mudó a otra zona de Montevideo.

En ese momento se vieron afectados unos 300 puestos de trabajo, de una plantilla de cerca de 800, y al momento fueron reincorporados.

Al retirarse de la recorrida, la ministra Cardona explicó que el objetivo de la visita fue volver luego de que ocurrió el incendio y destacó cómo manejó la empresa la situación generada por ese siniestro.

"Están trabajando de manera mancomunada, de manera personal con mucha gente, que se puso al hombro la realidad del incendio, incluido con trabajadores y trabajadoras, pudieron salir de una manera ordenada haciendo uso de los beneficios que el gobierno, que el Estado da, como los subsidios de desempleo, pero a tres meses, que fue la fecha que manejamos en los primeros días, se cumplió y estamos acá", sostuvo Cardona.

Sobre la planta en reconstrucción, Nordex sostuvo que es "para seguir creciendo" porque la línea se está produciendo, y esperan que el año que viene esté terminada.

El presidente Orsi participó este miércoles por la noche del evento por el Día de la Industria, y en esta jornada tiene una agenda con varias actividades, entre las que está el tema Cardama sobre la mesa.

