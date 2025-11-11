RECIBÍ EL NEWSLETTER
EN TORRE EJECUTIVA

Orsi analizó discurso del presidente de B'nai B'rith que generó malestar en el gobierno

"En las próximas horas, probablemente, el gobierno haga algún tipo de manifestación en ese sentido", aseguró el prosecretario de Presidencia.

El prosecretario de Presidencia, Jorge Díaz, indicó que este martes de mañana junto al presidente Yamandú Orsi se analizó en Torre Ejecutiva el discurso del presidente de la B'nai B'rith, Jorge Tocar, que generó malestar en el gobierno.

"En las próximas horas, probablemente, el gobierno haga algún tipo de manifestación en ese sentido", afirmó Díaz, quien evitó dar mayores detalles. "Integro un gobierno y respeto los canales de comunicación que el gobierno tiene", aseguró. El presidente Orsi definirá el tipo de comunicación que se hará.

Este lunes, en la celebración de la Noche de los Cristales Rotos y en presencia de Orsi y la vicepresidenta Carolina Cosse, Tocar pidió "retomar el camino del diálogo y de la convivencia" e hizo un llamado para que se reanude de inmediato el acuerdo de cooperación entre la ANII y la Universidad Hebrea de Jerusalén. "El conflicto nunca puede ser justificación para perjudicar a la educación y a la innovación", indicó.

