SOBRE EL PRESIDENTE DE ASSE

Yamandú Orsi sobre la decisión de la Jutep en el caso Danza: "ya está, tema laudado"

“La Jutep tiene que actuar como tiene que actuar, nos guste o no nos guste”, dijo el presidente Yamandú Orsi al ser consultado sobre la decisión que tomó en el caso Danza, presidente de ASSE.

ALVARO-DANZA-FOCO-UY-6-DE-NOVIEMBRE-DE-2025

El presidente Yamandú Orsi fue consultado sobre la decisión que tomó la Junta de Transparencia y Ética Pública (Jutep) tras analizar la situación del presidente de ASSE Álvaro Danza, y concluir que no hay incompatibilidad entre su cargo al frente de los servicios de salud del Estado y el trabajo como médico en mutualistas privadas.

“La Jutep tiene que actuar como tiene que actuar, nos guste o no nos guste. También es cierto que tiene la misión que tiene, ni más ni menos. Pero ya está, tema laudado”, respondió Orsi el miércoles de noche en rueda de prensa tras participar del acto por el Día de la Industria.

La oposición cuestiona a la Jutep, de mayoría oficialista, por desconocer el informe jurídico de la sala de abogados que asesora a la Junta.

Los dos directores del Frente Amplio Ana Ferraris y Alfredo Asti aprobaron por mayoría el informe en respaldo a Danza. En contra votó el representante de la oposición Luis Calabria, del Partido Nacional.

De todas formas Danza resolvió renunciar a sus actividades privadas y dedicarse exclusivamente a la Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE). Así se lo pidió la ministra de Salud Cristina Lustemberg.

La oposición reclamó durante mese la renuncia de Danza por violar el artículo 200 de la Constitución y la ley que impide a los directores de entes autónomos o servicios descentralizados a ocupar esos cargos y mantener de forma simultánea actividades privadas vinculadas directa o indirectamente con el desempeño de la función pública.

Por este tema la oposición interpelará a la ministra Lustemberg y al ministro de Educación José Carlos Mahía. Este último porque el vínculo del Parlamento con la Jutep se realiza a través de este Ministerio.

