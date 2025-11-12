Buscan a dos delincuentes de 26 y 28 años por el homicidio de un adolescente: la Policía difundió sus datos

La Policía de Canelones difundió las fotos de dos hombres que están siendo buscados por un homicidio .

Se trata de Kevin Aron Martínez Wallace de 28 años, con antecedentes por rapiña y porte de arma de fuego, y Christian Nahuel Gallo Wallace de 26 años, con antecedente por asociación para delinquir.

El caso por el que son buscados es el homicidio de un adolescente de 16 años que residía en Montevideo, pero que su cuerpo fue encontrado en Suárez.

El hallazgo de la víctima se dio el miércoles 5 de noviembre, en la calle José Enrique Rodó y camino de Las Tropas, en jurisdicción de la Seccional 16 en Suárez, Canelones, informó la Jefatura en esa jornada.

El cuerpo estaba quemado y el caso es investigado por Fiscalía a cargo del doctor Juan Álvez junto con el Departamento de Homicidios.

