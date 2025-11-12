RECIBÍ EL NEWSLETTER
JEFATURA DE CANELONES

Buscan a dos delincuentes de 26 y 28 años por el homicidio de un adolescente: la Policía difundió sus datos

La víctima apareció muerta y quemada el miércoles 5 de noviembre, en Suárez, Canelones, y fue identificada como un adolescente de 16 años de Montevideo.

requeridos-por-homicidio-en-suarez

La Policía de Canelones difundió las fotos de dos hombres que están siendo buscados por un homicidio.

Se trata de Kevin Aron Martínez Wallace de 28 años, con antecedentes por rapiña y porte de arma de fuego, y Christian Nahuel Gallo Wallace de 26 años, con antecedente por asociación para delinquir.

El caso por el que son buscados es el homicidio de un adolescente de 16 años que residía en Montevideo, pero que su cuerpo fue encontrado en Suárez.

fue declarado inimputable el hombre que apunalo y mato a un taxista de 51 anos durante una pelea
Seguí leyendo

Fue declarado inimputable el hombre que apuñaló y mató a un taxista de 51 años durante una pelea

El hallazgo de la víctima se dio el miércoles 5 de noviembre, en la calle José Enrique Rodó y camino de Las Tropas, en jurisdicción de la Seccional 16 en Suárez, Canelones, informó la Jefatura en esa jornada.

El cuerpo estaba quemado y el caso es investigado por Fiscalía a cargo del doctor Juan Álvez junto con el Departamento de Homicidios.

image
image
Temas de la nota

Lo más visto

Adolescente de 14 años fue baleada por su padre en el cuello; se encuentra grave
FLOR DE MAROÑAS

Adolescente de 14 años fue baleada por su padre en el cuello; se encuentra grave
EN TORRE EJECUTIVA

Orsi analizó discurso del presidente de B'nai B'rith que generó malestar en el gobierno
DE BUENOS AIRES A SORIANO

Así encontró Agustín en Soriano la camiseta de Boca de Miguel Ángel Russo que voló desde La Bombonera
LA VÍCTIMA ESTÁ GRAVE

Un hombre apuñaló a otro en Tres Cruces, que pidió ayuda a comercios de la zona; lo investigan como rapiña
A DISPOSICIÓN DE LA JUSTICIA

Detuvieron a los autores materiales del robo millonario a una remesa ocurrida en Colón

Te puede interesar

Fue declarado inimputable el hombre que apuñaló y mató a un taxista de 51 años durante una pelea
INTERNACIÓN EN EL VILARDEBÓ

Fue declarado inimputable el hombre que apuñaló y mató a un taxista de 51 años durante una pelea
La madre de una alumna fue detenida y está a disposición de Fiscalía por la agresión en la Escuela 123
VIOLENCIA EN LA ESCUELA

La madre de una alumna fue detenida y está a disposición de Fiscalía por la agresión en la Escuela 123
Temperaturas de hasta 38° el sábado desembocan en tormentas puntualmente fuertes el domingo, anunció Nubel Cisneros
¿CÓMO AFECTA EL FENÓMENO DE LA NIÑA?

Temperaturas de hasta 38° el sábado desembocan en tormentas puntualmente fuertes el domingo, anunció Nubel Cisneros

Dejá tu comentario