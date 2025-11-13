Inumet advierte por tormentas muy fuertes y algunas puntualmente severas desde la noche del sábado

Aviso de Inumet por tormentas muy fuertes. Foto: FocoUy

El Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) publicó este jueves pasado el mediodía un aviso a la población por tormentas muy fuertes y algunas puntualmente severas desde la noche del sábado 15 y durante el domingo 16.

En la tarde del sábado 15 “una masa de aire cálido, húmeda e inestable generará tormentas, algunas puntualmente fuertes al norte del río Negro”, dice el aviso.

A partir de la noche del sábado 15 y durante el domingo 16, “el avance de un sistema frontal desde el suroeste hacia el noreste del país favorecerá el desarrollo de tormentas muy fuertes y algunas puntualmente severas”.

“Los fenómenos más significativos se prevén en el litoral oeste, el centro-sur y este. En zonas de tormenta podrán registrarse rachas de viento muy fuertes, intensa actividad eléctrica, caída de granizo y precipitaciones puntualmente abundantes”.

