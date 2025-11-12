Un hombre de 61 años fue asesinado tras recibir un disparo en la ingle en la zona del barrio Nuevo París

Un hombre de 61 años fue asesinado este miércoles de tarde en la zona del barrio Nuevo París en Montevideo. El homicidio ocurrió en pasaje 145, entre General Hornos y Emancipación.
La víctima, un militar retirado, tenía 61 años. Las cámaras muestran cuando salió de un almacén y forcejeó con otras personas. La Policía investiga el hecho como un homicidio derivado de una rapiña.
La víctima, un militar retirado, salió de un almacén y forcejeó con otras personas. En un momento, recibió un disparo de arma de fuego en la ingle, según el relevamiento de las cámaras de seguridad realizado en la zona, dijeron a Subrayado fuentes del caso.
La Policía investiga el hecho como un homicidio derivado de una rapiña, según la hipótesis principal del caso de los detectives del Departamento de Homicidios de la Policía. Además, el arma utilizada para darle muerte sería propiedad del militar retirado. El arma no fue ubicada en la escena.
Vecinos dijeron no conocer al hombre, por lo que la víctima no sería de la zona, según los primeros datos. Personal de Policía Científica realizó el relevamiento de la escena.
