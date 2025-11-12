La madre de una alumna fue detenida y está a disposición de Fiscalía por la agresión en la Escuela 123

La madre de una alumna de la Escuela 123 fue detenida por el episodio de violencia ocurrido la semana en el centro educativo de Flor de Maroñas en el que fueron agredidos niños, madres y docentes.

La fiscal de Flagrancia de 2º turno, Patricia Rodríguez, prevé realizar este jueves el control de detención sobre la mujer.

El subdirector de la Policía Nacional, Alfredo Clavijo, al referirse al caso había indicado que los agresores estaban identificados. "Las personas agresoras están identificadas, así que lo que vamos a hacer ahora es seguir recabando las evidencias y esperar directivas de Fiscalía", indicó. Los identificados son tanto mayores como menores de edad, de los que algunos eran alumnos del centro educativo y otros ya no concurrían.

EL HECHO

Según la denuncia presentada por los docentes, una madre con su hija ingresó a la escuela a la hora de la salida, pasado el mediodía del miércoles 5, acompañada de otras personas; adolescentes y adultos, en busca de otra niña y su madre con la que había tenido problemas previamente.

Allí, hubo gritos, empujones y agresiones, situación que fue presenciada por otros niños que se asustaron y comenzaron a llorar.

Los docentes intentaron calmar la situación y llevaron a varios niños otra vez a los salones para evitar que queden en el medio de una pelea que para ese momento ya se había ampliado a varias personas fuera de la escuela, con empujones y forcejeos.

Según la denuncia presentada en la seccional 16 de Policía, una maestra sufrió un corte en una mano. La denuncia fue presentada por la maestra agredida y la directora de la escuela, además de varios padres que concurrieron a la dependencia policial a contar lo sucedido.