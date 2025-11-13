RECIBÍ EL NEWSLETTER
MINISTRO DE TRABAJO

"Nosotros quisiéramos", dijo Juan Castillo sobre la posibilidad de construir en Uruguay las patrulleras oceánicas que hace Cardama

El ministro de Trabajo Juan Castillo dijo que el Ministerio de Defensa y el sindicato metalúrgico analizan la posibilidad de construir en Uruguay algunas partes de las patrulleras oceánicas que hace Cardama en España.

Juan-Castillo-noviembre-en-Nordex

El ministro de Trabajo Juan Castillo dijo este jueves que el Ministerio de Defensa y el sindicato metalúrgico analizan la posibilidad de construir en Uruguay algunas partes de las patrulleras oceánicas que el anterior gobierno le encargó al astillero español Cardama, y que el gobierno de Yamandú Orsi quiere rescindir tras considerar que la garantía que presentó la empresa es falsa.

“Nosotros quisiéramos, si se puede o no se puede lo van a estar investigando el Ministerio de Defensa en coordinación con el sindicato metalúrgico, la central (sindical), con el apoyo del Instituto Cuesta Duarte” del PIT-CNT, dijo Castillo en rueda de prensa.

“Van a analizar qué partes de la embarcación es posible construir acá, qué parte se tiene que incorporar tecnología y mano de obra especializada también de otras partes del mundo. Así que la idea, a priori, es darle la oportunidad a los obreros uruguayos para que demuestren”, agregó el ministro de Trabajo.

“Antes era imposible pensar que se podía construir una draga en Uruguay, y se hizo una draga. Antes era imposible pensar que Uruguay podía hacer una barcaza, y casi sin espacio, al costado de los muelles de Mántaras se construyeron barcazas para las pasta de celulosa, o sea que creo que no hay imposibles para los uruguayos”, concluyó.

