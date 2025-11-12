RECIBÍ EL NEWSLETTER
INTERNACIÓN EN EL VILARDEBÓ

Fue declarado inimputable el hombre que apuñaló y mató a un taxista de 51 años durante una pelea

El homicidio ocurrió el lunes de tarde en San Martín y Chimborazo, en el Cerrito de la Victoria. El agresor tenía siete antecedentes penales, el último de octubre pasado por lesiones personales intencionales.

Según el fallo del juez penal de 31º turno, Emilio Baccelli, "se admite la formalización de la investigación con sujeción a proceso de José María Torrecilla Coseres bajo la imputación de la presunta comisión de un delito de homicidio en calidad de autor inimputable".

La sentencia en primera instancia dispone como medida cautelar curativa la internación en dependencias del Hospital Vilardebó u otra institución análoga. La institución deberá remitir a la Justicia un informe sobre el estado sanitario mental general a 45 días, en base a la pericia psiquiátrica practicada.

Torrecilla Coseres tenía siete antecedentes penales, el último del 15 de octubre de 2025 cuando fue imputado por lesiones personales intencionales en calidad de autor. En esa oportunidad, tampoco fue a prisión y se dispuso su ingreso en el Vilardebó.

El homicidio ocurrió sobre las 14:30 horas del lunes 10 en San Martín y Chimborazo. Los dos hombres discutieron y pelearon. En determinado momento de la pelea, uno de ellos sacó un cuchillo y apuñaló varias veces al otro.

El herido fue trasladado en un patrullero a la policlínica de Capitán Tula, donde murió producto de las heridas con el arma blanca. Mientras tanto, el otro hombre fue detenido en el lugar por la Policía. El detenido fue puesto a disposición de la fiscal de Homicidios de 1º turno, Sabrina Flores.

