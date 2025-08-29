RECIBÍ EL NEWSLETTER
RESIDENCIA SUÁREZ Y REYES

Yamandú Orsi recibió este sábado a senadores y diputados del FA para presentarles el presupuesto

El Presupuesto ingresa al Parlamento el domingo 31 a la hora 19:00. Entra por la Cámara de Diputados a la comisión de Presupuesto integrada con Hacienda.

Orsi con Cosse y Alejandro Sánchez y el ministro de Economía en la presentación del presupuesto ante la bancada del FA. Imagen: Presidencia.

Orsi con Cosse y Alejandro Sánchez y el ministro de Economía en la presentación del presupuesto ante la bancada del FA. Imagen: Presidencia.

Alejandro-Sánchez-con-Orsi-imágenes-Presidencia-consejo

El presidente Yamandú Orsi se reunió este sábado desde la hora 10.30 en la residencia de Suárez y Reyes con la bancada de senadores y diputados del Frente Amplio para presentarles los lineamientos principales del presupuesto. También estuvo presente el ministro de Economía y Finanzas Gabriel Oddone, el secretario de la Presidencia Alejandro Sánchez y la vicepresidenta Carolina Cosse.

A partir de la hora 10 comenzaron a llegar los diputados y senadores del oficialismo, para una reunión de trabajo que comenzó a las 10:30 y que se anuncia continuará por lo menos hasta la hora 13.

El pasado jueves el Consejo de Ministros aprobó el proyecto de presupuesto quinquenal que tiene 720 artículos.

Orsi encabeza Consejo de Ministros este jueves 28 de agosto. Foto: Presidencia.
Seguí leyendo

Orsi y ministros terminan de definir el presupuesto, con 140 millones de dólares de aumento en el gasto

Oddone dijo que el 40% del gasto adicional de 140 millones de dólares se destinará a la infancia y adolescencia, el 12% a la seguridad, otro 12% a crecimiento y desarrollo, y 10% a situaciones de vulnerabilidad, entre las que se incluyen las personas en situación de calle. El restante se destina al cumplimiento de otras promesas de campaña.

El proyecto también plantea cambios impositivos, como el cobro del 22% de IVA a las compras que se realicen por internet en el exterior.

El Presupuesto se presenta el próximo domingo 31 a la hora 19:00 en el Palacio Legislativo. Ingresa por la Cámara de Diputados a la comisión de Presupuesto integrada con Hacienda.

Temas de la nota

Lo más visto

video
NUBEL CISNEROS

Temporal de Santa Rosa: tormentas fuertes y muy fuertes, ¿qué esperar para el fin de semana?
TIENE 84 AÑOS

"Cuando recapacité saqué la mano y toqué una camioneta", dijo el hombre que dormía cuando patrullero chocó su cuarto
RUTA 12

Choque frontal entre camionetas dejó dos muertos en Ombúes de Lavalle, Colonia
MIRÁ EL VIDEO

"Llenísimo de corales, miren qué belleza": científicos llegaron al buque uruguayo hundido en 1995
PIEDRAS BLANCAS

Asesinaron a un joven de 18 años en Montevideo: discutía con otro con arma blanca y fue apuñalado

Te puede interesar

Crecimiento económico, trabajo, atender la desigualdad y la inseguridad; los ejes del presupuesto que destaca el FA video
REUNIÓN CON ORSI EN SUÁREZ Y REYES

Crecimiento económico, trabajo, atender la desigualdad y la inseguridad; los ejes del presupuesto que destaca el FA
Pesqueras denuncian hechos de violencia con tripulantes que el sindicato ingresa al puerto y no trabajan en ningún barco
VIDEO

Pesqueras denuncian "hechos de violencia" con tripulantes que el sindicato ingresa al puerto y no trabajan "en ningún barco"
Nacional visita a River Plate en el Saroldi en busca de volver al triunfo
FECHA 5 de Clausura

Nacional visita a River Plate en el Saroldi en busca de volver al triunfo

Dejá tu comentario