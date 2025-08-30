Buscan en Maldonado a un hombre y su sobrino, desaparecidos de una casa donde la Policía incautó drogas

La casa allanada en Maldonado donde vivían las personas desaparecidas, y que se usaba ahora para vender droga.

La casa allanada en Maldonado donde vivían las personas desaparecidas, y que se usaba ahora para vender droga.

La Policía de Maldonado realizó un operativo en una casa abandonada donde se vendía drogas .

Allí incautaron varias sustancias y detuvieron a seis personas. Dos de ellas, una pareja, son los que vendían la droga.

El hombre, con antecedentes penales, fue imputado y condenado en proceso abreviado a dos años de cárcel por venta de drogas. La mujer permanece detenida y se espera la resolución de su caso este domingo.

Seguí leyendo Imputaron en Maldonado a un hombre que incendió su apartamento con una vela

Además, cuatro personas fueron detenidas en la casa tras el allanamiento. Son cuatro consumidores de drogas que horas después fueron liberados.

Durante el operativo, vecinos informaron a la Policía que en esa casa, tapada de basura, vivía un hombre y su sobrino que desaparecieron del lugar hace varias semanas.

Nada se sabe del paradero de este hombre y su sobrino, y llamó la atención de los Policías que en el lugar se encontró la silla de ruedas en la que se trasladaba el hombre.