DOS DETENIDOS

Buscan en Maldonado a un hombre y su sobrino, desaparecidos de una casa donde la Policía incautó drogas

La Policía detuvo a dos personas que vendían drogas en una casa abandonada. Los vecinos dicen que allí vivía un hombre y su sobrino, que desaparecieron hace semanas. No se sabe dónde están.

La casa allanada en Maldonado donde vivían las personas desaparecidas, y que se usaba ahora para vender droga.&nbsp;

La casa allanada en Maldonado donde vivían las personas desaparecidas, y que se usaba ahora para vender droga.&nbsp;

Allí incautaron varias sustancias y detuvieron a seis personas. Dos de ellas, una pareja, son los que vendían la droga.

El hombre, con antecedentes penales, fue imputado y condenado en proceso abreviado a dos años de cárcel por venta de drogas. La mujer permanece detenida y se espera la resolución de su caso este domingo.

Foto cedida a Subrayado.
Además, cuatro personas fueron detenidas en la casa tras el allanamiento. Son cuatro consumidores de drogas que horas después fueron liberados.

Durante el operativo, vecinos informaron a la Policía que en esa casa, tapada de basura, vivía un hombre y su sobrino que desaparecieron del lugar hace varias semanas.

Nada se sabe del paradero de este hombre y su sobrino, y llamó la atención de los Policías que en el lugar se encontró la silla de ruedas en la que se trasladaba el hombre.

Sociedad

