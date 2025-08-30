Tres imputados más por explosión del cajero en Carrasco; dos por querer "blanquear" billetes entintados en un casino

Tres personas más fueron imputadas por la explosión de un cajero automático ocurrida a comienzos de agosto en un banco de Carrasco, Montevideo.

La fiscal del caso Viviana Maqueira imputó a última hora del viernes a dos personas por intentar “blanquear” algunos billetes entintados que sacaron del cajero en distintos casinos, informó este sábado la Fiscalía General de la Nación.

Estas dos personas cumplen prisión domiciliaria total como medida cautelar mientras sigue la investigación fiscal y policial. El delito aplicado a ambas es asociación para delinquir y receptación.

Un tercer delincuente fue imputado por asociación para delinquir y coautoría de un delito de estrago y hurto especialmente agravado. En ese caso el imputado irá a prisión como medida cautelar preventiva.

El caso

En la mañana del martes 5 de agosto delincuentes encapuchados hicieron explotar un cajero automático ubicado en Gabriel Otero y Divina Comedia.

Llegaron en una camioneta Chevrolet Corsa, rompieron el vidrio y usaron tubos de oxígeno para detonar la máquina.

Tras la explosión abandonaron la camioneta a tres cuadras del lugar, en Sanlucar y Esteban Elena, y escaparon en otro vehículo.

El cajero contaba con sistema de entintado, por lo que varios billetes, en pesos y dólares, quedaron inutilizados en la calle. Pese a eso, en la semana hubo reportes de que fueron hallados en máquinas automáticas de supermercados o en casinos.