RECIBÍ EL NEWSLETTER
DEPORTIVO LSM vs ACADEMIA

El equipo de Suárez y Messi debutó con victoria 2-0 este sábado en la divisional D del fútbol uruguayo

A los 5 minutos Martín Parodi (foto) hizo historia y marcó el primer gol de Deportivo LSM en el fútbol uruguayo. El equipo de Luis Suárez y Lionel Messi debutó con victoria este sábado en la divisional D, ante Academia.

Martín Parodi marcó el primer gol del equipo de Suárez y Messi en el fútbol uruguayo. Foto: FocoUy

Martín Parodi marcó el primer gol del equipo de Suárez y Messi en el fútbol uruguayo. Foto: FocoUy

Martín Parodi marcó el primer gol del equipo de Suárez y Messi en el fútbol uruguayo. Foto: FocoUy

Martín Parodi marcó el primer gol del equipo de Suárez y Messi en el fútbol uruguayo. Foto: FocoUy

Rodrigo Pastorini marcó el segundo gol del equipo de Suárez y Messi en el fútbol uruguayo. Foto: FocoUy

Rodrigo Pastorini marcó el segundo gol del equipo de Suárez y Messi en el fútbol uruguayo. Foto: FocoUy

El equipo de Suárez y Messi debuta en la Divisional D. Foto: FocoUy

El equipo de Suárez y Messi debuta en la Divisional D. Foto: FocoUy

El partido comenzó a la hora 11 en el Parque Palermo y captó la atención de hinchas locales e internacionales. A los 5 minutos Martín Parodi (foto) hizo historia y marcó el primer gol del equipo de Suárez y Messi en el fútbol uruguayo.

Y al minuto 23, de penal, Rodrigo Pastorini puso el 2 a 0 para Deportivo LSM. El 9 amplió la ventaja para el equipo de los amigos Suárez y Messi.

nacional visita a river plate en el saroldi en busca de volver al triunfo
Seguí leyendo

Nacional visita a River Plate en el Saroldi en busca de volver al triunfo

Así terminó el encuentro, 2-0 sobre Academia.

El Deportivo LSM se presenta como un club de fútbol profesional afiliado oficialmente a la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF).

Comienza así su competencia en la cuarta división de la liga uruguaya, y es el paso posterior al proyecto de desarrollo juvenil que Suárez creó en el 2021 bajo el nombre Deportivo LS.

Tras asociarse con Messi (ambos en el Inter Miami de Estados Unidos) el club pasó a llamarse Deportivo LSM, para competir en el fútbol uruguayo.

Temas de la nota

Lo más visto

video
NUBEL CISNEROS

Temporal de Santa Rosa: tormentas fuertes y muy fuertes, ¿qué esperar para el fin de semana?
TIENE 84 AÑOS

"Cuando recapacité saqué la mano y toqué una camioneta", dijo el hombre que dormía cuando patrullero chocó su cuarto
RUTA 12

Choque frontal entre camionetas dejó dos muertos en Ombúes de Lavalle, Colonia
MIRÁ EL VIDEO

"Llenísimo de corales, miren qué belleza": científicos llegaron al buque uruguayo hundido en 1995
PIEDRAS BLANCAS

Asesinaron a un joven de 18 años en Montevideo: discutía con otro con arma blanca y fue apuñalado

Te puede interesar

Crecimiento económico, trabajo, atender la desigualdad y la inseguridad; los ejes del presupuesto que destaca el FA video
REUNIÓN CON ORSI EN SUÁREZ Y REYES

Crecimiento económico, trabajo, atender la desigualdad y la inseguridad; los ejes del presupuesto que destaca el FA
Pesqueras denuncian hechos de violencia con tripulantes que el sindicato ingresa al puerto y no trabajan en ningún barco
VIDEO

Pesqueras denuncian "hechos de violencia" con tripulantes que el sindicato ingresa al puerto y no trabajan "en ningún barco"
Nacional visita a River Plate en el Saroldi en busca de volver al triunfo
FECHA 5 de Clausura

Nacional visita a River Plate en el Saroldi en busca de volver al triunfo

Dejá tu comentario