RECIBÍ EL NEWSLETTER
TIENE 84 AÑOS

"Cuando recapacité saqué la mano y toqué una camioneta", dijo el hombre que dormía cuando patrullero chocó su cuarto

Sufrió lesiones en un brazo, en el mentón y le tuvieron que sacar un diente, contó. Desde Jefatura de Policía le indicaron que se harán cargo de la reparación de su casa, dijo.

ruben-casa-patrullero

Este viernes de madrugada, un hombre de 84 años dormía en su casa cuando lo despertó el estruendo y escombros sobre sí. Un patrullero que concurría a un llamado de emergencia terminó incrustado en la habitación.

"No me mató porque tengo cientos de vida como el gato", sostuvo el hombre en diálogo con Subrayado. "Quedé con los hormigones aquellos y la camioneta. Ni sabía qué me había pasado. Después, cuando recapacité que saqué la mano y toqué una camioneta, pero no me podía mover", contó.

Dijo que estuvo una hora y media esperando que llegara un médico para poder moverse.

Foto: Subrayado. Escena de homicidio en el barrio 40 Semanas.
Seguí leyendo

Un hombre murió tras ser apuñalado en una pierna durante una pelea en el barrio 40 Semanas

Sufrió lesiones en un brazo, en el mentón y le tuvieron que sacar un diente.

Añadió que se hizo presente el jefe de Policía de San José y le indicaron que se "van a hacer cargo" de reparar la casa. "Yo llamé una abogada igual", aclaró.

Temas de la nota

Lo más visto

video
SETIEMBRE Y OCTUBRE

Combustibles: naftas bajan 52 centésimos, gasoil sube 2,06 pesos y la garrafa de supergás sube 100 pesos
NUEVO CASO EN UNA SEMANA

Aduanas desarticuló comercio que suplantó más de 50 identidades y tramitó 200 envíos del exterior
DIRECTOR DEL HOSPITAL DESTACÓ EL LOGRO

Operación inédita en el Maciel: le quitaron un tumor y le reconstruyeron el tórax a una joven de 26 años
un herido

Policías acudían a un llamado e incrustaron el patrullero dentro de una casa en Ciudad del Plata
REPORTÓ EL SINAE

Una mujer en situación de calle fue hallada muerta en las calles Grecia y República Argentina, Villa del Cerro

Te puede interesar

Llenísimo de corales, miren qué belleza: científicos llegaron al buque uruguayo hundido en 1995 video
MIRÁ EL VIDEO

"Llenísimo de corales, miren qué belleza": científicos llegaron al buque uruguayo hundido en 1995
MTOP definió un incremento promedio de 2,48% en las tarifas de transporte interdepartamental de pasajeros
A PARTIR DEL 1º DE SETIEMBRE

MTOP definió un incremento promedio de 2,48% en las tarifas de transporte interdepartamental de pasajeros
Temporal de Santa Rosa: tormentas fuertes y muy fuertes y lluvias, ¿qué esperar para el fin de semana? video
NUBEL CISNEROS

Temporal de Santa Rosa: tormentas fuertes y muy fuertes y lluvias, ¿qué esperar para el fin de semana?

Dejá tu comentario