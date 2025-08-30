Inédito: trasladan por Montevideo una columna de 80 metros de largo y 400 toneladas de peso

La columna de 80 metros en el inicio del traslado. Foto aérea de Federico Ojeda, compartida con Subrayado.

La inmensa columna o chimenea en los momentos previos de cruzar el puente de bulevar Artigas y los accesos. Foto: Yanina Gasañol, Subrayado.

En la pasada medianoche comenzó el traslado inédito por Montevideo de una columna de destilación de 80 metros de largo y 400 toneladas de peso.

El traslado comenzó en la planta Industrial de CIR (Aparicio Saravia y Rafael) y tiene como destino final el puerto de Montevideo.

Todo el trayecto suma casi 15 kilómetros por las calles: Aparicio Saravia, General Flores, Bulevar Artigas (con parada entre Uruguayana y Agraciada), Ruta Nacional Hugo Batalla (incluye al oeste del Puente Ferroviario FFCC) y la rambla Baltasar Brum.

Foto: imagen aérea de Federico Ojeda, compartida con Subrayado.

CRONOGRAMA DE TRASLADO CON HORARIOS APROXIMADOS

“Los horarios pueden variar de acuerdo a la complejidad del traslado”, informa la Intendencia de Montevideo en un comunicado.

Tras el inicio del traslado sobre la pasada medianoche, desde la hora 9 y hasta las 11 de este sábado se realizaron maniobras de ingreso de Avenida Gral. Flores y Bv. Artigas, con corte de Bv. Artigas (ambos sentidos) entre Luis A. de Herrera y Av. San Martín.

De 11 a 13 h: circulación sobre Bv. Artigas hasta Uruguayana.

Desde las 13 a las 23 h permanecerá cortado Bv. Artigas entre Uruguayana y Av. Agraciada (senda al oeste) para realizar una reconfiguración de ejes del transporte. El tránsito desviará por Carlos Solé, Hermanos Gil y Uruguayana.

Desde la hora 23 se realizarán diferentes maniobras para avanzar con el traslado.

Hora 7 del domingo: circulación por rambla portuaria con dirección hacia la entrada del puerto de Montevideo.

Corte de rambla portuaria, desvío hacia el Centro por puente Capurro y hacia el oeste por rambla Baltasar Brum, 12 de Diciembre, Uruguayana.

Se prevé que el domingo al mediodía la carga ingrese al puerto lo que concluirá la operativa.

INFORMACIÓN SOBRE ÓMNIBUS

Tanto el sábado como el domingo varias líneas de transporte tendrán que desviar de sus rutas habituales.

Sábado 30

12 a 14 hs: Bv. Artigas entre Gral. Flores y Agraciada.

Líneas por Bv. Artigas 76, 124, 185, 186, 526, 546 y larga distancia.

Hacia el oeste: desviarán por las paralelas inmediatas según lo permita el pasaje.

14 a 7 h del domingo 31: Bv. Artigas entre Agraciada y Uruguayana.

Líneas por Bv. Artigas: 124 y larga distancia.

Hacia el oeste: Bv. Artigas, Agraciada, Capurro, Blas Basualdo, Doroteo Enciso, ruta 1.

Domingo 31 de agosto

7 a 13 h: Bv. Artigas entre Uruguayana y accesos.

Líneas por Bv. Artigas hacia el oeste: Bv. Artigas, Uruguayana, Capurro, Blas Basualdo, Doroteo Enciso, ruta 1.