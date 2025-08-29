RECIBÍ EL NEWSLETTER

Tras conflicto, llegaron primeras embarcaciones pesqueras con 50 toneladas: así es el trabajo de procesamiento

La producción es exportada casi que en su totalidad. Varios países de áfrica se destacan como los principales destinos.

BUQUE-PESQUERO-RETORNO

Comenzaron a llegar a puerto las primeras embarcaciones con unas 50 toneladas de pescado. El presidente de las Cámaras de la Industrias Pesqueras, Juan Riva Zuccelli, mostró conformidad con los primeros resultados.

Tras casi tres meses de conflicto en el sector, se retomó la actividad y empezaron a llegar a puerto las primeras embarcaciones con miles de kilos de pescado.

"Empezaron a salir los barcos, como habíamos dicho, es un proceso lento, más o menos cerca del 50 por ciento de la flota que ya ha salido a pescar, incluso algunos barcos ya han retornado. Los barcos costeros hay dos parejas que completaron su faena y ya retornaron, y en las plantas se vuelve a tener pescado, en algunas", indicó

pesqueras demandaron al sindicato: dejamos de producir y exportar en el orden de los usd 50 millones
Seguí leyendo

Pesqueras demandaron al sindicato: "Dejamos de producir y exportar en el orden de los USD 50 millones"

Riva Zucchelli se refirió a la cantidad de trabajadores permanecieron en el sector a pesar del conflicto. "Hoy estamos en el orden entre 25 y 30 por ciento. Depende de cada barcada, que así se llaman las tripulaciones. Puede haber más o menos trabajadores. Barcos que han salido con 100 por ciento de trabajadores anteriores y otros con más de la mitad. Entonces el promedio andamos en ese número, y ha funcionado con corrección", dijo.

Durante el tiempo que la actividad estuvo detenida, una de las principales preocupaciones era que se acababa la zafra. Sin embargo, por el momento los resultados son positivos.

Las primeras 50 toneladas de pescado empezaron a llegar a las plantas de procesamiento. Allí se recibe la pesca industrial y también una parte de la pesca artesanal, que se fue fundamental en el periodo de conflicto.

La carga llega en camiones, se baja del mismo y comienza el proceso.

Daniel Álvarez, jefe de planta, explicó a Subrayado cuáles son las diferentes etapas.

PLANTA LLEGADA PESCADO

Congelado y empaquetado son los pasos siguientes en el procesamiento del pescado, así lo explicó el encargado de planta.

Todo el proceso es con el pescado entero, salvo un producto específico que se exporta a estados unidos. Ese pescado se procesa sin cabeza y sin vísceras.

Una vez que se clasifica el pescado, es tiempo de congelarlo.

PROCESAMIENTO PESCADO

La producción es exportada casi que en su totalidad. Varios países de áfrica se destacan como los principales destinos. Al igual que Rusia y China, mientras que algunas especies se comercializan con Estados Unidos y la Unión Europea.

Temas de la nota

Lo más visto

video
NUBEL CISNEROS

Temporal de Santa Rosa: tormentas fuertes y muy fuertes y lluvias, ¿qué esperar para el fin de semana?
NUEVO CASO EN UNA SEMANA

Aduanas desarticuló comercio que suplantó más de 50 identidades y tramitó 200 envíos del exterior
un herido

Policías acudían a un llamado e incrustaron el patrullero dentro de una casa en Ciudad del Plata
SETIEMBRE Y OCTUBRE

Combustibles: naftas bajan 52 centésimos, gasoil sube 2,06 pesos y la garrafa de supergás sube 100 pesos
DIRECTOR DEL HOSPITAL DESTACÓ EL LOGRO

Operación inédita en el Maciel: le quitaron un tumor y le reconstruyeron el tórax a una joven de 26 años

Te puede interesar

Presidente Orsi se reúne este sábado con la bancada de senadores y diputados para presentar lineamientos presupuestales
RESIDENCIA SUÁREZ Y REYES

Presidente Orsi se reúne este sábado con la bancada de senadores y diputados para presentar lineamientos presupuestales
MTOP definió un incremento promedio de 2,48% en las tarifas de transporte interdepartamental de pasajeros
A PARTIR DEL 1º DE SETIEMBRE

MTOP definió un incremento promedio de 2,48% en las tarifas de transporte interdepartamental de pasajeros
Llenísimo de corales, miren qué belleza: científicos llegaron al buque uruguayo hundido en 1995 video
MIRÁ EL VIDEO

"Llenísimo de corales, miren qué belleza": científicos llegaron al buque uruguayo hundido en 1995

Dejá tu comentario