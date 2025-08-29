Tras conflicto, llegaron primeras embarcaciones pesqueras con 50 toneladas: así es el trabajo de procesamiento

Comenzaron a llegar a puerto las primeras embarcaciones con unas 50 toneladas de pescado . El presidente de las Cámaras de la Industrias Pesqueras , Juan Riva Zuccelli, mostró conformidad con los primeros resultados.

Tras casi tres meses de conflicto en el sector, se retomó la actividad y empezaron a llegar a puerto las primeras embarcaciones con miles de kilos de pescado.

"Empezaron a salir los barcos, como habíamos dicho, es un proceso lento, más o menos cerca del 50 por ciento de la flota que ya ha salido a pescar, incluso algunos barcos ya han retornado. Los barcos costeros hay dos parejas que completaron su faena y ya retornaron, y en las plantas se vuelve a tener pescado, en algunas", indicó

Seguí leyendo Pesqueras demandaron al sindicato: "Dejamos de producir y exportar en el orden de los USD 50 millones"

Riva Zucchelli se refirió a la cantidad de trabajadores permanecieron en el sector a pesar del conflicto. "Hoy estamos en el orden entre 25 y 30 por ciento. Depende de cada barcada, que así se llaman las tripulaciones. Puede haber más o menos trabajadores. Barcos que han salido con 100 por ciento de trabajadores anteriores y otros con más de la mitad. Entonces el promedio andamos en ese número, y ha funcionado con corrección", dijo.

Durante el tiempo que la actividad estuvo detenida, una de las principales preocupaciones era que se acababa la zafra. Sin embargo, por el momento los resultados son positivos.

Las primeras 50 toneladas de pescado empezaron a llegar a las plantas de procesamiento. Allí se recibe la pesca industrial y también una parte de la pesca artesanal, que se fue fundamental en el periodo de conflicto.

La carga llega en camiones, se baja del mismo y comienza el proceso.

Daniel Álvarez, jefe de planta, explicó a Subrayado cuáles son las diferentes etapas.

PLANTA LLEGADA PESCADO

Congelado y empaquetado son los pasos siguientes en el procesamiento del pescado, así lo explicó el encargado de planta.

Todo el proceso es con el pescado entero, salvo un producto específico que se exporta a estados unidos. Ese pescado se procesa sin cabeza y sin vísceras.

Una vez que se clasifica el pescado, es tiempo de congelarlo.

PROCESAMIENTO PESCADO

La producción es exportada casi que en su totalidad. Varios países de áfrica se destacan como los principales destinos. Al igual que Rusia y China, mientras que algunas especies se comercializan con Estados Unidos y la Unión Europea.