Yamandú Orsi recibió al ex primer ministro británico Tony Blair: acuerdos de cooperación en políticas públicas

El presidente Yamandú Orsi recibe este miércoles de mañana en Torre Ejecutiva (Casa de Gobierno) al ex primer ministro Británico Tony Blair .

El exmandatario (1997-2007) visita Uruguay como director del Tony Blair Institute for Global Change.

Con esta fundación Uruguay firmó un acuerdo de cooperación y asistencia en políticas públicas, que incluye la aplicación de inteligencia artificial (IA) en varias áreas.

Seguí leyendo Biblioteca Nacional del Futuro: gobierno presentó plan para mejorar la "usabilidad" de la institución

Así lo explicó el canciller Mario Lubetkin en rueda de prensa tras la reunión en Torre Ejecutiva:

Embed El canciller Mario Lubetkin informó el contenido de la reunión entre el presidente Orsi y el ex primer ministro británico Tony Blair.https://t.co/WaiOVxU4iL pic.twitter.com/sKDjtc6xkM — Subrayado (@Subrayado) October 22, 2025

De la reunión participa el canciller Mario Lubetkin.

Tony-Blair-en-Presidencia-imagen-Subrayado

En desarrollo.