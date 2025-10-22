RECIBÍ EL NEWSLETTER
REUNIÓN EN TORRE EJECUTIVA

Yamandú Orsi recibió al ex primer ministro británico Tony Blair: acuerdos de cooperación en políticas públicas

El presidente Yamandú Orsi recibió este miércoles al ex primer ministro Británico Tony Blair, director ahora de una fundación internacional con su nombre.

Yamandú Orsi con Tony Blair. Imágenes: Subrayado.

El exmandatario (1997-2007) visita Uruguay como director del Tony Blair Institute for Global Change.

Con esta fundación Uruguay firmó un acuerdo de cooperación y asistencia en políticas públicas, que incluye la aplicación de inteligencia artificial (IA) en varias áreas.

El presidente Yamandú Orsi encabezó la conferencia junto al ministro de Educación y Cultura, José Carlos Mahía, la directora de la institución, Rocío Schiappapietra, y el referente del proyecto, por la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, Gabriel Calderón.  Foto: Foco UY
Así lo explicó el canciller Mario Lubetkin en rueda de prensa tras la reunión en Torre Ejecutiva:

De la reunión participa el canciller Mario Lubetkin.

En desarrollo.

