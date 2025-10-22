Yamandú Orsi recibió al ex primer ministro británico Tony Blair: acuerdos de cooperación en políticas públicas

El presidente Yamandú Orsi recibe este miércoles de mañana en Torre Ejecutiva (Casa de Gobierno) al ex primer ministro Británico Tony Blair.
El presidente Yamandú Orsi recibió este miércoles al ex primer ministro Británico Tony Blair, director ahora de una fundación internacional con su nombre.
El exmandatario (1997-2007) visita Uruguay como director del Tony Blair Institute for Global Change.
Con esta fundación Uruguay firmó un acuerdo de cooperación y asistencia en políticas públicas, que incluye la aplicación de inteligencia artificial (IA) en varias áreas.
Así lo explicó el canciller Mario Lubetkin en rueda de prensa tras la reunión en Torre Ejecutiva:
De la reunión participa el canciller Mario Lubetkin.
En desarrollo.
