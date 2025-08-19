Mataron a un hombre de 29 años en Cerro Norte; el sistema policial detectó 7 disparos

Un hombre de 29 años fue asesinado de varios disparos en los primeros minutos de este martes en las calles Haití esquina Puerto Rico en Cerro Norte, Montevideo.
El homicidio ocurrió en los primeros minutos de este martes en Haití esquina Puerto Rico, en Cerro Norte.
Siete disparos fueron captados por el sistema Shotspotter, por lo que la Policía se dirigió al lugar. Al llegar, halló a la víctima tendida en el piso, sin vida.
En la escena los policías incautaron cinco casquillos, consta de la información policial a la que accedió Subrayado.
El fallecido tenía antecedentes penales por estupefacientes, encubrimiento, atentado, porte de arma de fuego y lesiones, informó el Ministerio del Interior.
