RECIBÍ EL NEWSLETTER
homicidio en montevideo

Mataron a un hombre de 29 años en Cerro Norte; el sistema policial detectó 7 disparos

El homicidio ocurrió en los primeros minutos de este martes en Haití esquina Puerto Rico, en Cerro Norte.

Foto: Subrayado. Archivo.

Foto: Subrayado. Archivo.

Un hombre de 29 años fue asesinado de varios disparos en los primeros minutos de este martes en las calles Haití esquina Puerto Rico en Cerro Norte, Montevideo.

Siete disparos fueron captados por el sistema Shotspotter, por lo que la Policía se dirigió al lugar. Al llegar, halló a la víctima tendida en el piso, sin vida.

En la escena los policías incautaron cinco casquillos, consta de la información policial a la que accedió Subrayado.

Foto: Subrayado. Archivo.
Seguí leyendo

Delincuentes robaron 1 millón de pesos de una red de cobranza en Minas, Lavalleja

El fallecido tenía antecedentes penales por estupefacientes, encubrimiento, atentado, porte de arma de fuego y lesiones, informó el Ministerio del Interior.

Temas de la nota

Lo más visto

video
METEOROLOGÍA

Aviso de ciclón extratropical: "vientos fuertes y persistentes, y abundantes precipitaciones", informó Inumet
EN EL LÍMITE ENTRE SAN JOSÉ Y CANELONES

Un hombre mató a otro y lo arrastraba cuando un testigo lo vio y llamó a la policía; fue detenido
LEZICA

Una mujer de 82 años fue atropellada por un ómnibus; tiene diagnóstico de posible amputación de ambas piernas
LLUVIAS Y TORMENTAS FUERTES

El Sinae alertó a los centros departamentales de emergencia por llegada del ciclón extratropical
NUBEL CISNEROS

"Martes y miércoles, dos días bastante complicados": ciclón extratropical, tormentas, lluvias y vientos muy fuertes

Te puede interesar

Foto: Subrayado. Yamandú Orsi, presidente de la República. video
habló el presidente

"No veo por qué no respaldarlo", dijo Orsi sobre Álvaro Danza en la presidencia de ASSE
Fue una señal política, dijo Orsi tras dejar en suspenso acuerdo técnico con la Universidad de Jerusalén
SITUACIÓN DE ISRAEL

Fue "una señal política", dijo Orsi tras dejar en suspenso acuerdo técnico con la Universidad de Jerusalén
Viera dijo que no cree que Da Silva sea un estafador, y el blanco le pidió disculpas por insulto homofóbico
SENADO

Viera dijo que no cree que Da Silva sea un estafador, y el blanco le pidió disculpas por insulto homofóbico

Dejá tu comentario