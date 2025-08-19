Gran parte del país bajo advertencia amarilla de Inumet por tormentas fuertes y lluvias abundantes

Advertencia amarilla. Foto: FocoUy

El Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) mantiene una advertencia amarilla por la persistencia de lluvias abundantes en el litoral oeste del país, (ver mapa abajo).

La advertencia rige desde temprano en la mañana de este martes y se extiende en principio hasta la hora 11:10.

“Una depresión atmosférica afecta el país, generando precipitaciones, algunas puntualmente abundantes (20-40mm) en cortos períodos. Cabe destacar que se podrán registrar tormentas aisladas acompañadas de ocasional caída de granizo, intensa actividad eléctrica y rachas de vientos fuertes. Se continuará monitoreando la situación y se informará ante eventuales cambios”, dice el informe oficial.

image Advertencia amarilla. Mirá las localidades afectadas. Artigas: todo el departamento. Colonia: Agraciada, Campana, Carmelo, Cerro Carmelo, Conchillas, Florencio Sánchez, Gil, Miguelete, Ombúes de Lavalle y Radial Conchillas. Durazno: Baygorria, Carlos Reyles, Centenario, Durazno, Feliciano, Ombúes de Oribe, Pueblo de Álvarez y Santa Bernardina. Flores: Andresito, Cerro Colorado, Ismael Cortinas, Juan José Castro, La Casilla y Trinidad. Florida: Goñi. Paysandú: todo el departamento. Río Negro: todo el departamento. Rivera: Cerros de la Calera, Lagos del Norte, Masoller, Minas de Corrales, Paso Ataques y Tranqueras. Salto: todo el departamento. Soriano: todo el departamento. Tacuarembó: Achar, Ansina, Arerungua, Balneario Iporá, Cerro Chato, Clara, Cuchilla de Peralta, Curtina, La Hilera, La Pedrera, Paso Bonilla, Paso de los Toros, Paso del Cerro, Piedra Sola, Pueblo de Arriba, Rincón del Bonete, San Gregorio de Polanco, Sauce de Batoví, Tacuarembó y Tambores.

