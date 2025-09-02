Yamandú Orsi participó del acto por los 10 años de la escuela de UTU que Mujica abrió frente a su chacra

Este martes al mediodía se realizó el acto para celebrar los 10 años de la escuela agracia de la UTU en Rincón del Cerro, instalada en un predio que donaron el expresidente José Mujica y su esposa Lucía Topolansky, ubicado frente a su chacra.

El acto estuvo encabezado por el presidente Yamandú Orsi y Topolansky, junto al presidente del Codicen de la ANEP Pablo Caggiani.

Topolansky recibió como reconocimiento una foto del día en que se inauguró la UTU en la que Mujica está parado junto a los alumnos y una bandera de Uruguay.

Luego, terminado el acto, un grupo de alumnos le entregó a Orsi una carta escrita por los delegados estudiantiles en la que detallan las cosas que necesitan para mejorar el local de la UTU y abrir nuevos cursos. El presidente agradeció la carta y se la llevó para leer.

Topolansky con la campaña de la escuela agraria de la UTU en Rincón del Cerro. Foto: FocoUy

Topolansky-UTU-Mujica-FocoUy

Noticia en desarrollo.