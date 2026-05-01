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1° DE MAYO

Yamandú Orsi participa del acto por el Día de los Trabajadores y emitió saludo en redes

El acto por el 1° de Mayo se realiza con la presencia de la vicepresidenta Carolina Cosse, el secretaria de Presidencia Alejandro Sánchez, el prosecretaria Jorge Díaz, el ministro de Economía Gabriel Oddone, entre otras autoridades de gobierno.

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El presidente Yamandú Orsi participa del acto por el Día de los Trabajadores que se realiza en avenida Libertador y Nicaragua.

Con motivo de este día, el mandatario saludó a los trabajadores a través de su cuenta de la red social X.

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Del acto participa la vicepresidenta Carolina Cosse, el secretaria de Presidencia Alejandro Sánchez, el prosecretaria Jorge Díaz, el ministro de Economía Gabriel Oddone, el ministro de Ganadería Alfredo Fratti, el ministro de Turismo Pablo Menoni, el ministro de Trabajo Juan Castillo, entre otras autoridades.

También está presente la exvicepresidenta Lucía Topolansky,

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