Uruguay quedó eliminado del Mundial tras un error de Muslera, en la derrota con España por 1-0

Uruguay cayó 1-0 ante España por la tercera fecha del grupo H en Guadalajara y quedó eliminado de la Copa del Mundo.

Con un error de su arquero Fernando Muslera, Uruguay sentenció su eliminación en la primera fase. A los 40 años, lució en su jersey el parche de legado que la FIFA le concedió por su presencia en cinco Mundiales, pero tras realizar una atajada deficiente que devino en el gol de la derrota y de la eliminación, fue relevado para el segundo tiempo por Sergio Rochet.

Muslera no tuvo participación durante la Eliminatoria, aun así "El Loco" Bielsa le dio la titularidad en este Mundial.

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Álex Baena, al minuto 42, hizo el gol de la Roja que llegó a 7 puntos y quedó en espera de su rival, el segundo lugar del Grupo J, para enfrentarlo el 2 de junio en Los Ángeles. La Celeste terminó con 2 unidades.

Luis de la Fuente y España llegaron a 34 partidos sin perder en partidos oficiales.

Esta fue la segunda eliminación mundialista del técnico Marcelo Bielsa en fase de grupos, 24 años después de la que sufrió con Argentina en Corea-Japón 2002.

Para hacer más dolorosa la eliminación charrúa, sobre el final del juego la gente en el estadio empezó a corear "Cabo Verde, Cabo Verde".

Uruguay salió a la cancha con Fernando Muslera, Guillermo Varela, Sebastián Cáceres, Mathías Olivera, Juan Manuel Sanabria, Federico Valverde, Rodrigo Bentancur, Manuel Ugarte, Agustín Canobbio, Darwin Núñez y Maximiliano Araújo.

Uruguay viste la camiseta azul de alternativa mientras que los españoles también se presentan con su camiseta de alternativa blanca.

Este fue el primer partido oficial de Uruguay con esta camiseta, tras un amistoso en el que la estrenó ante Argelia.

Embed Planilla informativa del plantel que hoy enfrenta a España por la fase de grupos de la Copa Mundial 2026 pic.twitter.com/LoxVsLEsF6 — Selección Uruguaya (@Uruguay) June 26, 2026

La selección española dirigida por Luis de la Fuente salió a la cancha con: Unai Simón, Marcos Llorente, Pau Cubarsí, Aymeric Laporte, Marc Cucurella; Mikel Merino, Rodri, Pedri, Lamine Yamal, Mikel Oyarzabal y Alex Baena.

El árbitro fue el estadounidense Ismail Elfath y en el VAR estuvo la nicaragüense Tatiana Guzmán.

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Primer tiempo

Uruguay gana duelos directos en marca, pero le cuesta más cuando sale jugando con pelota.

España quiere progresar con toques cortos y con llegada por dentro.

A los 18', Matthias Olivera cierra cuando el delantero español se iba de cara al gol.

Lamile Yamal es el futbolista más peligroso y el que intenta con más llegadas al área de Muslera. Juan Manuel Sanabria es el encargado de marcar al astro de la selección española.

España domina y Uruguay pierde la pelota.

A los 28', Darwin Núñez llega con decisión al área rival, pero el arquero se queda con el remate.

A los 30', Araújo no pudo conectar en el área el remate de Bentancur. Uruguay ataca por derecha.

Cuando corrían 35', Bentancur remató potente al arco y la pelota se fue por arriba del travesaño.

Uruguay llega, gana duelos directos y sale del fondo.

A los 41', España abre el marcador por parte de Alex Baena tras un error de Muslera.

El técnico Marcelo Bielsa manda a la cancha a Nicolás De la Cruz en lugar de Ugarte, por lesión en la rodilla.

El árbitro adicionó 8'.

En los descuentos, Darwin Núñez tuvo el empate, pero el golero se quedó con el balón.

ugarte-afp-lesión-mundial AFP

Embed Gana España 1-0 en el 1T.



Es difícil comprender el error de Muslera en el gol. Quebró un partido que Uruguay controlaba y hasta era superior.



El equipo se cayó anímicamente al instante. Además en el mismo momento sufrió otro impacto; lesión importante de Ugarte. pic.twitter.com/CCl2B0zQCw — Martin Charquero (@MartinCharquero) June 27, 2026

Segundo tiempo

El técnico Marcelo Bielsa manda a la cancha a Sergio Rochet en lugar de Fernando Muslera.

A los 56', ingresa Federico Viñas en lugar de Federico Valverde; quedan cuatro adelante: Darwin, Canobbio, Araujo y Viñas.

Cuando corrían 59', se retiran Pedri y Mikel Merino e ingresan Fabián Ruiz y Dani Olmo.

A los 69', un nuevo cambio celeste: Brian Rodríguez ingresó por Juan Manuel Sanabria.

Otro cambio en la selección española: se retira el autor del gol Alex Baena e ingresa el Yeremi Pino.

España encuentra muchos espacios y se aproxima con mucho peligro, pero con jugadas que no terminan bien.

A los 75', Luis de la Fuente saca del campo de juego a Lamine Yamal y a Mikel Oyarzabal; ingresan Nico Williams y Ferran Torres.

Cuando corrían 78', Darwin llega con peligro al área, pero el golero Simón sale con decisión y se queda con el balón.

Uruguay empuja y el remate casi se mete en el arco de España, despeja Simón.

Remate de media distancia de De La Cruz se queda en las manos del arquero.

El árbitro adiciona 5'.

Agustín Canobbio vio la tarjeta roja en los descuentos; Uruguay queda con 10.

Uruguay quedó eliminado de la Copa del Mundo.