Las chances de Uruguay en el Mundial: si gana clasifica, si empata depende de varios resultados, si pierde queda afuera

Uruguay se juega todo hoy de noche ante España para intentar seguir en el Mundial 2026.

Si la Celeste le gana a España clasifica a la siguiente ronda, seguro. Puede ser en el primer lugar o en el segundo, dependiendo del resultado de Cabo Verde ante Arabia Saudita, que juegan a la misma hora.

Uruguay y Cabo Verde tienen 2 puntos cada uno y si los dos ganan llegan a 5. Entre ellos se definirían los dos primeros lugares del grupo H por saldo de goles o Fair Play (tarjetas amarillas y rojas), mientras que España quedaría tercera con 4 puntos y un saldo de goles que le permitiría clasificar: tiene +4.

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Eso en caso de que Uruguay gane esta noche. Pero qué pasa si la Celeste empata con España.

Empate

En caso de empatar aparece la calculadora, porque ahí se tienen que dar una serie de resultados en otros partidos para que Uruguay tenga la chance de clasificar como segundo del grupo (depende del resultado de Cabo Verde – Arabia) o como uno de los ocho mejores terceros.

Opción 1:

En caso de empatar con España, Cabo Verde debería empatar con Arabia para tener ambos 3 puntos y ahí definir la segunda y tercera posición del grupo por saldo de goles y Fair Play.

En caso de igualar en todo con Cabo Verde se define por el ranking FIFA, donde Uruguay está por encima de la selección africana.

Opción 2:

Si Uruguay empata con España y Cabo Verde le gana a Arabia, la Celeste queda tercera con 3 puntos y ahí compite con selecciones de otros grupos por ser uno de los mejores terceros.

Hay varias que ya son terceras con 4 puntos, por lo que Uruguay se mediría, calculadora mediante, con quienes tengan 3 puntos.

Opción 3:

Si Arabia le gana a Cabo Verde y Uruguay empata con España, la Celeste queda tercera con 3 y los árabes segundos con 4.

En este caso Uruguay también compite por el tercer puesto con las selecciones que terminen su grupo con 3 puntos.

¿Cómo están los terceros ahora?

Hay cuatro selecciones (Bosnia, Paraguay, Ecuador y Suecia) que ya terminaron su grupo en la tercera posición con 4 puntos, o sea que ya están por encima de Uruguay en caso de que la Celeste empate y quede tercera con 3 puntos.

En este escenario quedan cuatro lugares para clasificar como mejor tercero. Y en ese pelotón están Corea del Sur y Escocia que ya terminaron su grupo terceros con 3 puntos.

Además, Austria y Argelia en el grupo J tienen 3 puntos. Juegan entre ellos y conviene que gane Austria porque Argelia tiene saldo de goles -2. Uruguay tiene hoy saldo cero (0).

Croacia, en el grupo L, está tercera con 3 y juega con Ghana que tiene 4. Conviene que la selección europea pierda ante la africana.

En este grupo Inglaterra juega con Panamá y se presume una victoria. Si Panamá venciera a Inglaterra también llegaría a 3 puntos y pelearía un lugar en su grupo y como mejor tercero.

Irán y Bélgica en el grupo G tienen 2 puntos. Irán debe perder con Egipto y Bélgica ganarle a Nueva Zelanda. De esta forma Irán queda tercero con 2 puntos.

Congo y Uzbekistán juegan entre ellos, conviene que empaten, así Congo queda tercero con 2 puntos.

Senegal e Irán tienen 0 puntos en el grupo I. Juegan entre ellos y conviene que empaten. Si uno gana llega a 3 puntos y pelearía por una plaza de los mejores terceros con todas las selecciones que terminen con la misma puntuación.

Si Uruguay pierde

Si la Celeste pierde con España queda afuera del Mundial, con 2 puntos.