Agustina es adicta al juego, se autoexcluyó del casino y decidió compartir su historia: "Estaba realmente metida"

Todo empezó a los 18 años y por diversión con una amiga. “Después me enganché. Nunca me di cuenta, hasta ahora, que tengo 29 años, que estaba realmente metida”, contó.

“Al principio vas porque querés hacer plata. Decís, bueno, capaz que gano, y me voy de vacaciones, me escapo de la rutina. Pero después te das cuenta de que es una excusa, que en realidad es porque te encontrás solo o querés evadir tus emociones. Vos entrás y te olvidás de qué hora es. He ido de día y he salido de noche y no sabía que era de noche”, sostuvo Agustina.

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Además, aseguró que ella pensaba en las consecuencias antes de ir, pero que le ganaba “el impulso”.

“Llegaba a casa y decía por qué no me quedé, me ponía a llorar, muchas veces, pero la culpa se te va rápido. Al no generarte un daño muy grande cognitivo o físico, como otro tipo de droga. Es como que te recuperás rápido. Y después aprendí, cuando empecé a entender que tenía un problema, que no tenía que sentirme mal conmigo, que tenía que tenerle odio al juego”, dijo.

“Sin salud mental no hay salud. Y yo creo que una persona puede volverse ludópata porque no está bien de salud mental. Después te sentís peor, tenés más problemas”, remarcó.

Se estima que en Uruguay hay más de 30 mil adictos al juego. A los casinos que, la mayoría son del estado, se le suman los diferentes juegos de azar que adquirimos en los quioscos, las maquinista clandestinas y ahora el juego en línea que va en aumento. Ocho de cada diez uruguayos juagron alguna vez. Los hombres juegan más que las mujeres y las personas entre 45 a 59 años son los que más lo hacen. La frecuencia aumenta con la edad.

La línea de ayuda para estos casos es 0800 8631.

A través de su cuenta de Instagram, Agustina cuenta su proceso para dejar de jugar y subrayó que diariamente le llegan mensajes de uruguayos que también son ludópatas.

“No pensé que me fuesen a llegar tantos mensajes de gente que estaba totalmente desesperada”, afirmó. Entre las cosas que le han escrito, algunas personas le dijeron que no se animan a hablarlo por vergüenza.

TESTIMONIO LUDOPATA DOS

Una de las medidas que tomó Agustina para su proceso de dejar el juego fue inscribirse en la autoexclusión de los casinos del Estado.

El psiquiatra y experto en ludopatía, Oscar Coll, dijo a Subrayado que en Uruguay el número de adictos al juego va en aumento año a año. El especialista señaló que los adictos comienzan a apostar a edades más tempranas.

“Vemos que este tema viene en aumento y vienen cambiando las edades. Hay muchas ofertas de juego en el Uruguay, la población no crece. También variante de juegos presenciales, online. Uruguay tiene una cultura de juego, viene con el ADN del país. El alcohol y el juego vienen juntos”, indicó el psiquiatra.

Indicó que afecta también a menores de edad. “Vienen cada vez bajando más las edades, porque el gran cambio es que estos juegos han ingresado al hogar, y lo que estamos viendo es una especie de contagio dentro de la familia, y los más grandes van siendo el modelo para los más chicos”, explicó.