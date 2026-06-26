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Muslera decidió no jugar el complemento tras error que eliminó a Uruguay del Mundial, dijo Bielsa

La decisión de la salida de Muslera "no la tomé, es una decisión que tomó el mismo Muslera", dijo Bielsa minutos después de terminar el duelo en Guadalajara.

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Fernando Muslera fue el que decidió no salir a jugar el complemento ante España, tras cometer un error que permitió el gol del triunfo de la Roja 1-0 que eliminó a Uruguay del Mundial, dijo el entrenador de la Celeste, Marcelo Bielsa.

El veterano Muslera, que lució en su jersey el parche de legado que la FIFA le concedió por su presencia en cinco Mundiales, realizó una atajada deficiente que devino en el gol de la eliminación fue relevado para el segundo tiempo por Sergio Rochet.

La decisión de la salida de Muslera "no la tomé, es una decisión que tomó el mismo Muslera", dijo un parco Bielsa a Directv , minutos después de terminar el duelo en Guadalajara.

AFP
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Uruguay quedó eliminado del Mundial tras un error de Muslera, en la derrota con España por 1-0

"Teníamos un potencial que me tocó gestionarlo, no logré que el nivel de las individualidades permitiera conformar un equipo poderoso, proporcionado a la calidad de sus jugadores", resumió.

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