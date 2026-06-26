Bielsa tras la eliminación del Mundial: "Soy el responsable, lo que yo le dejo al fútbol uruguayo es nada"

El técnico de la selección uruguaya, Marcelo Bielsa, dijo en conferencia de prensa que "nadie está dispuesto a escuchar ninguna explicación y es natural que así sea" y que es el "responsable" de la eliminación de la Copa del Mundo.

"Lo que yo le dejo al fútbol uruguayo es nada porque cualquier tipo de aporte que pueda hacer un entrenador al fútbol de un país en el que trabajó tres años, nunca se instala si no se consiguen resultados", manifestó.

Y agregó: "Si tengo que analizar incluyo errores porque los errores son propios del fútbol, pero dentro de un comportamiento donde hubo errores no logramos un porcentaje aceptable entre las situaciones de gol que creamos y los goles que conseguimos. La relación entre los goles que recibimos y la influencia de los rivales para conseguirlos tampoco fue bueno; eran goles evitables y así se dieron las cosas".

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Bielsa dijo además, que no logró potenciar el poderío que tenían sus futbolistas.

"De siete puntos que merecimos ganar obtuvimos dos", sostuvo.

Con respecto a la convocatoria de Fernando Muslera, el DT dijo que la decisión fue muy pensada.

"Hice todas las evaluaciones que consideré que eran necesarias. Después, bueno, yo no puedo negar ni discutir la evaluación de la participación de Muslera, pero por otra lado, también creo que es un arquero que venía de un año magnífico y que es un jugador de muchísima personalidad y muchísimo carácter", comentó.

Uruguay debe hacer "mucha autocrítica" tras eliminación del Mundial, dice Cannobio

Uruguay debe hacer "mucha autocrítica" y sus jugadores deben permanecer unidos tras sufrir una decepcionante eliminación en la fase de grupos del Mundial de Norteamérica 2026, dijo Agustín Canobbio, titular este viernes en la caída 1-0 ante España.

La Celeste se transformó en la única selección sudamericana que no avanzó a los dieciseisavos del Mundial, tras empatar sus dos primeros partidos ante Arabia Saudita y Cabo Verde y perder en Guadalajara ante España, con un grosero error, otro más, del guardameta Fernando Muslera.

"Hay que hacer mucha autocrítica, corregir muchas cosas adentro con el grupo, el grupo tiene que estar unido y seguir para adelante", dijo cabizbajo Canobbio al finalizar el partido.

Canobbio fue expulsado en el minuto 90+5 por una dura falta, cuando la eliminación de la Celeste ya era un hecho.

"Los otros dos partidos fuimos superiores, no conseguimos minimizar los detalles que teníamos que minimizar, ellos fueron más efectivos a la hora de llegar al arco y nos costó ese objetivo", agregó.

En un Mundial "es todo efectividad", resumió.