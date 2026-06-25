Cardona sobre combustibles: "Estamos sacando la cuenta para ver cómo podemos ir bajando esa realidad de los precios"

La ministra de Industria, Energía y Minería, Fernanda Cardona, indicó este jueves que el gobierno analiza la posibilidad de una reducción en el precio de los combustibles.

Cardona se refirió al impacto de una posible tregua entre Estados Unidos e Irán sobre los combustibles. La ministra marcó diferencias con la guerra entre Rusia y Ucrania con impacto en el gas, pero ahora se generaron consecuencias en la generación de energía. "Las plantas y la infraestructura están rotas" y "generarla de nuevo va a llevar su tiempo".

Cardona destacó que Uruguay cuenta con infraestructura y herramientas para tomar decisiones diferentes a las que tomaron Brasil, Argentina, Chile, la región y el mundo, de no trasladar la diferencia de precios a las tarifas que pagan los consumidores.

"Venimos con un acumulado de más de 46% en gasoil que no se trasladó al precio", afirmó. La ministra valoró las propuestas y preocupaciones sobre los combustibles. "Así como no trasladamos y tuvimos espalda, ahora estamos sacando la cuenta para ver cómo podemos ir bajando esa realidad de los precios", aseguró.

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