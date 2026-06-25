La ministra de Industria, Energía y Minería, Fernanda Cardona, indicó este jueves que el gobierno analiza la posibilidad de una reducción en el precio de los combustibles.
Cardona sobre combustibles: "Estamos sacando la cuenta para ver cómo podemos ir bajando esa realidad de los precios"
La ministra de Industria se refirió al impacto de una posible tregua entre Estados Unidos e Irán sobre los combustibles, y destacó la infraestructura y las herramientas de Uruguay para que la diferencia de precios no se traslade a los consumidores.
Cardona se refirió al impacto de una posible tregua entre Estados Unidos e Irán sobre los combustibles. La ministra marcó diferencias con la guerra entre Rusia y Ucrania con impacto en el gas, pero ahora se generaron consecuencias en la generación de energía. "Las plantas y la infraestructura están rotas" y "generarla de nuevo va a llevar su tiempo".
Cardona destacó que Uruguay cuenta con infraestructura y herramientas para tomar decisiones diferentes a las que tomaron Brasil, Argentina, Chile, la región y el mundo, de no trasladar la diferencia de precios a las tarifas que pagan los consumidores.
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"Venimos con un acumulado de más de 46% en gasoil que no se trasladó al precio", afirmó. La ministra valoró las propuestas y preocupaciones sobre los combustibles. "Así como no trasladamos y tuvimos espalda, ahora estamos sacando la cuenta para ver cómo podemos ir bajando esa realidad de los precios", aseguró.
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