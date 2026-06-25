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LAVALLEJA

Chocó en camioneta contra un camión, fue derivado y se constató que estaba herido de bala; está grave

El hombre de 33 años fue derivado al hospital por las heridas del siniestro y una vez allí se constató que tenía las heridas de bala recientes.

Siniestro grave en Minas. Foto: Jefatura de Lavalleja.&nbsp;

Siniestro grave en Minas. Foto: Jefatura de Lavalleja. 

Un siniestro de consecuencia grave se generó este miércoles de noche en Lavalleja. Uno de los conductores involucrados presentaba heridas de bala recientes, informó la Jefatura.

El hecho se registró sobre las 19:30 horas, frente a la terminal de Minas, por la avenida Aparicio Saravia. El conductor de una camioneta, de 33 años, cruzó de senda y chocó contra un camión cargado de portland. Antes, había dañado una moto en el barrio La Curva.

Al ser derivado al hospital local se constató que tenía dos heridas de bala recientes, una en el fémur derecho y otra en el brazo izquierdo. Está internado, en estado crítico, y fue operado.

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Todavía no fueron establecidas las causas del accidente, pero Fiscalía ordenó relevamiento de la escena y de cámaras.

El hombre tiene antecedentes penales.

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