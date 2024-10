Yamandú Orsi: "No consideramos necesario modificar el esquema de impuestos que tenemos"

“Tenemos adversarios políticos que se han cansado de repetir una y otra vez que el Frente si llega aumenta impuestos. Y a su vez ellos dicen lo contrario, y después hacen todo lo contrario. Dijeron que no aumentaban los combustibles, no aumentaban los impuestos, que no aumentaban la edad para jubilarse, e hicieron todo lo contrario. Nosotros lo que no vamos a hacer es mentir, para empezar”, respondió Orsi en conferencia de prensa el jueves de noche en San José.