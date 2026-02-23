Canciller Lubetkin y ministro Oddone explican en el Parlamento proyecto de ley sobre acuerdo Mercosur-Unión Europea

Este lunes, desde la hora 9:30, la comisión especial del Senado recibe al canciller Mario Lubetkin y al ministro de Economía Gabriel Oddone para explicar el proyecto de ley que propone aprobar el acuerdo político y de comercio firmado en enero entre el Mercosur y la Unión Europea (UE).
El proyecto de ley propone aprobar lo que denomina “acuerdo interino de comercio” firmado por Uruguay, Argentina, Brasil y Paraguay junto a la Comisión de la Unión Europea.
Tras la presentación y explicación de Lubetkim y Oddone se espera que el Senado apruebe en los próximos días el proyecto de ley para que pase luego a la Cámara de Diputados.
En Argentina, la Cámara de Diputados ya aprobó el acuerdo y lo pasó al Senado.
Noticia en desarrollo.
