Canciller Lubetkin y ministro Oddone explican en el Parlamento proyecto de ley sobre acuerdo Mercosur-Unión Europea

El canciller Lubetkin y el ministro Oddone en la comisión especial del Senado este lunes 23. El canciller Lubetkin y el ministro Oddone en la comisión especial del Senado este lunes 23.

Este lunes, desde la hora 9:30, la comisión especial del Senado recibe al canciller Mario Lubetkin y al ministro de Economía Gabriel Oddone para explicar el proyecto de ley que propone aprobar el acuerdo político y de comercio firmado en enero entre el Mercosur y la Unión Europea (UE).

El proyecto de ley propone aprobar lo que denomina “acuerdo interino de comercio” firmado por Uruguay, Argentina, Brasil y Paraguay junto a la Comisión de la Unión Europea.

Tras la presentación y explicación de Lubetkim y Oddone se espera que el Senado apruebe en los próximos días el proyecto de ley para que pase luego a la Cámara de Diputados.

En Argentina, la Cámara de Diputados ya aprobó el acuerdo y lo pasó al Senado. Lubetkin-y-Oddone-comisión-Mercosur-UE-parlamento El canciller Lubetkin y el ministro Oddone en la comisión especial del Senado este lunes 23. Noticia en desarrollo.