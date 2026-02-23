RECIBÍ EL NEWSLETTER
SENADO

Canciller Lubetkin y ministro Oddone explican en el Parlamento proyecto de ley sobre acuerdo Mercosur-Unión Europea

La comisión especial del Senado recibe esta mañana al canciller Lubetkin y al ministro de Economía Oddone por el proyecto de ley para aprobar el acuerdo Mercosur-UE.

El proyecto de ley propone aprobar lo que denomina “acuerdo interino de comercio” firmado por Uruguay, Argentina, Brasil y Paraguay junto a la Comisión de la Unión Europea.

Tras la presentación y explicación de Lubetkim y Oddone se espera que el Senado apruebe en los próximos días el proyecto de ley para que pase luego a la Cámara de Diputados.

En Argentina, la Cámara de Diputados ya aprobó el acuerdo y lo pasó al Senado.

Noticia en desarrollo.

