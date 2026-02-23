Carlos Negro: "Felizmente Uruguay no se encuentra en una situación ni siquiera cercana a la de México"

El ministro del Interior Carlos Negro fue consultado este lunes sobre lo que ocurrió en México el fin de semana tras ser abatido por fuerzas de seguridad el principal capo narco del país Nemesio Oseguera, alias “el Mencho”, y los hechos de violencia sucedidos en varias ciudades con vehículos incendiados y varios fallecidos.

“Felizmente Uruguay no se encuentra en una situación ni siquiera cercana a la de México, y por lo tanto la preocupación que tenemos que tener es alta, es mucha, pero no es similar el caso de México a Uruguay, lo que también nos deja tranquilos en ese sentido”, respondió Negro en rueda de prensa este lunes en Florida, donde asistió a la asunción de nuevas autoridades policiales.

“Siempre estamos alerta y expectantes para conjurar cualquier tipo de peligro en la región”, dijo el ministro al ser consultado sobre información sobre la operación de grupos criminales en países vecinos o del continente y, eventualmente, en Uruguay.

Seguí leyendo Operación Famur: 10 detenidos y la incautación de granadas, armas de fuego y más de 600 municiones

“No hay que descartar nada en materia de crimen organizado”, concluyó.

Sicarios en Punta del Este

Negro también fue consultado sobre los presuntos sicarios uruguayos contratados para matar en Punta del Este a autoridades oficiales de la provincia de Entre Ríos, Argentina.

“Contamos solo con información de prensa porque no hay novedades en nuestro país”, dijo el ministro del Interior, y agregó: “Las personas que eventualmente podrían haber sido víctimas de estos hechos no estuvieron en el país y aparentemente ni siquiera tenían pensado estar”.