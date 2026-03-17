Beba baleada en su casa en Flor de Maroñas sufrió una lesión intestinal con resección y se encuentra estable en CTI

La beba de 18 meses que fue baleada cuando estaba junto a su madre en el dormitorio de su casa en Flor de Maroñas sufrió una lesión intestinal con resección y se encuentra estable en el CTI del Hospital Pereira Rossell , de acuerdo al último parte médico al que accedió Subrayado .

Tras ser alcanzada por dos impactos de bala, la pequeña fue trasladada por un particular a la policlínica de Malinas y luego derivada al Pereira Rossell, donde le diagnosticaron una herida en el abdomen y otra en el brazo izquierdo.

De acuerdo al informe policial primario, la madre, de 24 años, dijo que comenzaron los disparos desde la calle cuando estaban en el dormitorio.

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La beba estaba en su cama cuando ingresaron los disparos por la ventana y la hirieron. Un particular la ayudó en el traslado urgente a la policlínica de Malinas, desde donde fue derivada al Pereira por la gravedad de las heridas.

Trabajan en el caso policías de Investigaciones de la Zona Operacional III y Policía Científica relevando la escena.

La madre de la pequeña no tiene antecedentes penales pero fue indagada por la Policía en distintas investigaciones.