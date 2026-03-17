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PARTE MÉDICO

Beba baleada en su casa en Flor de Maroñas sufrió una lesión intestinal con resección y se encuentra estable en CTI

La pequeña estaba en su cama junto a su madre en el dormitorio cuando le dispararon desde la calle y las balas ingresaron por la ventana de la vivienda.

Pereira-Rossell

La beba de 18 meses que fue baleada cuando estaba junto a su madre en el dormitorio de su casa en Flor de Maroñas sufrió una lesión intestinal con resección y se encuentra estable en el CTI del Hospital Pereira Rossell, de acuerdo al último parte médico al que accedió Subrayado.

Tras ser alcanzada por dos impactos de bala, la pequeña fue trasladada por un particular a la policlínica de Malinas y luego derivada al Pereira Rossell, donde le diagnosticaron una herida en el abdomen y otra en el brazo izquierdo.

De acuerdo al informe policial primario, la madre, de 24 años, dijo que comenzaron los disparos desde la calle cuando estaban en el dormitorio.

beba de un ano grave tras recibir dos impactos de bala cuando estaba en el dormitorio de su casa
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Beba de un año grave tras recibir dos impactos de bala cuando estaba en el dormitorio de su casa

La beba estaba en su cama cuando ingresaron los disparos por la ventana y la hirieron. Un particular la ayudó en el traslado urgente a la policlínica de Malinas, desde donde fue derivada al Pereira por la gravedad de las heridas.

Trabajan en el caso policías de Investigaciones de la Zona Operacional III y Policía Científica relevando la escena.

La madre de la pequeña no tiene antecedentes penales pero fue indagada por la Policía en distintas investigaciones.

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