Putin ofrece su "apoyo indefectible" al nuevo líder supremo iraní, y China dice que es un asunto interno

El presidente ruso, Vladimir Putin , ofreció este lunes su "indefectible apoyo" al nuevo líder supremo iraní, Mojtaba Jamenei, nombrado una semana después de que su padre muriera en el primer ataque de Estados Unidos e Israel sobre Irán .

"Me gustaría reafirmar nuestro indefectible apoyo a Teherán y nuestra solidaridad con nuestros amigos iraníes", dijo Putin en su mensaje a Mojtaba Jamenei, de 56 años, y añadió que "Rusia ha sido y seguirá siendo un socio confiable" de la república islámica.

"En un momento en que Irán enfrenta una agresión armada, su desempeño en tan elevada posición requerirá sin duda un gran coraje y dedicación", añadió Putin.

Mientras tanto, China afirmó que la decisión de nombrar a Mojtaba Jamenei como nuevo líder supremo iraní es un asunto interno y "una decisión de la parte iraní basada en su Constitución", según el portavoz diplomático Guo Kiakun.

El vocero añadió que Pekín se opone a un ataque contra el nuevo guía supremo, como había amenazado a Israel.