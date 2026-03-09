RECIBÍ EL NEWSLETTER
GUERRA EN MEDIO ORIENTE

Putin ofrece su "apoyo indefectible" al nuevo líder supremo iraní, y China dice que es un asunto interno

Tras la designación del nuevo líder supremo de Irán, el presidente ruso Putin le aseguró “apoyo indefectible”. Mientras tanto, China se mantiene al margen y dice que es un asunto interno iraní.

Putin ofrece su apoyo indefectible al nuevo líder supremo iraní, y China dice que es un asunto interno. Foto: AFP

Putin ofrece su "apoyo indefectible" al nuevo líder supremo iraní, y China dice que es un asunto interno. Foto: AFP

El presidente ruso, Vladimir Putin, ofreció este lunes su "indefectible apoyo" al nuevo líder supremo iraní, Mojtaba Jamenei, nombrado una semana después de que su padre muriera en el primer ataque de Estados Unidos e Israel sobre Irán.

"Me gustaría reafirmar nuestro indefectible apoyo a Teherán y nuestra solidaridad con nuestros amigos iraníes", dijo Putin en su mensaje a Mojtaba Jamenei, de 56 años, y añadió que "Rusia ha sido y seguirá siendo un socio confiable" de la república islámica.

"En un momento en que Irán enfrenta una agresión armada, su desempeño en tan elevada posición requerirá sin duda un gran coraje y dedicación", añadió Putin.

El petróleo se dispara tras la elección del hijo de Jamenei como nuevo líder de Irán. Foto: archivo AFP
Seguí leyendo

El petróleo se dispara tras la elección del hijo de Jamenei como nuevo líder de Irán

Mientras tanto, China afirmó que la decisión de nombrar a Mojtaba Jamenei como nuevo líder supremo iraní es un asunto interno y "una decisión de la parte iraní basada en su Constitución", según el portavoz diplomático Guo Kiakun.

El vocero añadió que Pekín se opone a un ataque contra el nuevo guía supremo, como había amenazado a Israel.

Temas de la nota

Lo más visto

Disputa de primos por herencia: justicia inmovilizó cuenta bancaria donde están los fondos video
nueva instancia judicial

Disputa de primos por herencia: justicia inmovilizó cuenta bancaria donde están los fondos
este sábado

Agredieron a la madre del adolescente asesinado por su padre en Flor de Maroñas
BARRIO COLÓN

Joven de 20 años salió despedido tras chocar contra una columna y falleció
en Paysandú

Frigorífico Casablanca analiza suspender temporalmente faena de vacunos debido a aumento del precio del ganado
PAYSANDÚ Y EJIDO

Mujer fue herida por arma de fuego en el centro de Montevideo; hay dos detenidos

Te puede interesar

Orsi en el Consejo de Ministros del 13 de febrero de este año. Foto: Presidencia.
DESDE EL MEDIODÍA EN TORRE EJECUTIVA

Orsi encabeza Consejo de Ministros con varios temas en agenda para la gestión 2026
Mónica Xavier en el acto oficial del gobierno por el Día de la Mujer.
CON PRESENCIA DE ORSI

"La autonomía económica es el centro del discurso de hoy", dijo Mónica Xavier en acto oficial por Día de la Mujer
Bordaberry a Carlos Negro: Esta interpelación es tarjeta amarilla, ojo que después viene la roja. video
"la próxima es en Diputados"

Bordaberry a Carlos Negro: "Esta interpelación es tarjeta amarilla, ojo que después viene la roja"

Dejá tu comentario