“Con profundo pesar despedimos a Gonzalo Moratorio. Uruguay le estará eternamente agradecido: en uno de los momentos más difíciles de nuestra historia, su sensibilidad y su conocimiento nos permitió entender y enfrentar una pandemia desconocida para la humanidad. Un abrazo fuerte a su familia y a sus seres queridos”, escribió el presidente Yamandú Orsi en redes sociales.
Yamandú Orsi tras la muerte de Gonzalo Moratorio: "Uruguay le estará eternamente agradecido"
“Con profundo pesar despedimos a Gonzalo Moratorio”, escribió el presidente Orsi en redes sociales tras la confirmación de la muerte este jueves del científico uruguayo.
Con este mensaje el presidente Orsi se refirió a la muerte, este jueves, del científico uruguayo Gonzalo Moratorio, clave en la lucha contra el Covid en Uruguay, y uno de los virólogos que desarrolló los test para diagnosticar la enfermedad.
Moratorio fue diagnosticado a mediados del año pasado con un tumor cerebral muy agresivo.
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Desde entonces luchó contra la enfermedad confiado en que podía ganarle.
Era una cuestión de tiempo, dijo varias veces, seguro de que los avances científicos, en los que él mismo trabajaba, darían con una cura o tratamiento para este tipo de cáncer.
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